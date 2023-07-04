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智能手表爆炸...男童腕上突冒熊熊烈焰 焦急拍打畫面曝光

影／土城男童腕上突冒熊熊烈焰 智能手表爆炸畫面曝光

聯合報／ 記者李易昌林昭彰／新北即時報導

新北市土城區1名10歲男童，上周五（6月30日）從住家前往補習班途中，手腕上的兒童智能手表突然爆炸自燃，造成右手前臂二度、左手指一度燒燙傷，路旁店家先協助拿藥塗抹，補習班教師看見傷勢急忙大量沖水並通報119，所幸送醫後無大礙。

手表爆炸起火的影片今天曝光，畫面中可看見男童和同學撐著傘，走到彩券行附近時，右手突然冒出熊熊烈火，他嚇的趕緊丟棄雨傘，焦急伸出左手拍打想撲滅火勢。火勢維持大約4秒鐘熄滅，最後他順利將手錶摘下，可是右手已經被燒燙受傷。

他的同學原本想將手表撿起，但疑因溫度還很高無法拾起，受傷男童還不斷去撥弄受傷部位，不知道是在剝除脫皮還是撥去殘留物。彩券行表示，原本以為是孩童嬉鬧，但事後得知男童遭燒燙傷，趕緊協助擦藥。

經濟部標檢局及新北市消保官已介入調查此案，證實品牌為「Hero Watch」。新北市主任消保官王治宇表示，目前聯繫廠商電話未能接通，今天下午將直接前往該公司稽查。

監視器拍到男童手上的兒童智能手表突然爆炸自燃，在手上竄出熊熊烈焰。記者李易昌／翻攝
監視器拍到男童手上的兒童智能手表突然爆炸自燃，在手上竄出熊熊烈焰。記者李易昌／翻攝

彩券行

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