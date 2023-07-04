七旬翁開車中風「倒車」嚇壞後方 駕駛急閃警破窗救人

新竹縣一名70歲曾姓老翁，上周五（30日）上午9時許行經義民中學前時，疑因突然中風，竟在大馬路上倒車，嚇得後方車輛紛紛閃避。警方獲報後趕抵現場，發現曾翁頭靠車窗、面部發紅，僅剩右手可動，無法自行下車和打開車窗，警方擔心釀成意外，立即破窗將曾翁抱出，並通報救護人員將他送醫，結束一場虛驚。

竹北警分局指出，上周五（30日）上午9時許接獲民眾報案，表示中正西路上有輛綠色轎車正在大馬路上倒車、危險駕駛，即使鳴按喇叭駕駛也不理會。警方到場後，發現曾姓老翁頭歪斜靠在車窗、嘴角流口水、面部發紅，疑似中風，立即拍窗要求曾翁打開車門。