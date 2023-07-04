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七旬翁開車中風「倒車」嚇壞後方 駕駛急閃警破窗救人
新竹縣一名70歲曾姓老翁，上周五（30日）上午9時許行經義民中學前時，疑因突然中風，竟在大馬路上倒車，嚇得後方車輛紛紛閃避。警方獲報後趕抵現場，發現曾翁頭靠車窗、面部發紅，僅剩右手可動，無法自行下車和打開車窗，警方擔心釀成意外，立即破窗將曾翁抱出，並通報救護人員將他送醫，結束一場虛驚。
竹北警分局指出，上周五（30日）上午9時許接獲民眾報案，表示中正西路上有輛綠色轎車正在大馬路上倒車、危險駕駛，即使鳴按喇叭駕駛也不理會。警方到場後，發現曾姓老翁頭歪斜靠在車窗、嘴角流口水、面部發紅，疑似中風，立即拍窗要求曾翁打開車門。
不過由於曾翁僅剩右手能動，無法做出任何回應，警方擔心曾翁有生命危險，同時也擔心車輛暴衝造成意外。警方思索後，立即使用破窗尾蓋敲破後座車窗，順利開啟車門，並和一位熱心民眾合力將曾翁抱至騎樓陰涼處休息，同時通報救護人員將曾翁送醫，順利化解危機。事後曾翁家屬對警方及時救援，也深表感謝。
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