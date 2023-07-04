逆子手刃弒母 里長：平時相處看不出異狀

新北市新店區今下午1時許發生逆倫弒親血案！84歲詹姓婦人遭59歲連姓兒子手持菜刀砍下頭顱屍首分離，鄰居因聽聞吵雜聲從門縫查看，卻看見詹婦倒臥在地，連男雙手及滿地血趕緊報案。警方在現場查獲2把菜刀，目前連男已被警方帶回偵詢。

據了解，報案人是受朋友所託前往詹婦家中拿寄放的東西，與詹婦不熟識，但就在連男應門後，卻從門縫中看見詹婦倒臥在地、滿地鮮血，且連男雙手沾滿血跡，報案人嚇壞。

當地里長透露，詹婦平常會在山上種菜，然後會在山下新店市場賣菜，母子同住許久，記憶中連男應該是有從事油漆工程，平時母子的相處也沒有異狀。

里長說，詹婦平時就是種菜賣菜，偶爾還會參加里民活動，而對連男的印象是有些「怪怪」但應不至於會有殺母親的行為。