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智能手表自燃...男童二度燙傷需植皮 消保官證實就是這熱銷款

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市土城10歲男童上月底在前往補習班路上，右手上的智能手表突然自燃，導致男童右手臂二度燒燙傷可能需要植皮。男童傷勢曝光引發家長焦慮，政府也高度重視，經濟部標檢局與新北市消保官已與家長聯繫，今下午前往男童住處展開調查，消保官證實，自燃的智能手表就是熱銷的Hero Watch。

土城男童右手戴的智能表上月底發生自燃導致男童二度灼傷，畫面驚心動魄引發許多家長焦慮，學童受傷案件引發政府重視，經濟部標檢局及新北市消保官今下午前往男童住家釐清手表廠牌及事故原因，消保官查驗後發現自燃手表就是市銷熱款Hero Watch。

新北市主任消保官王治宇表示，確認表款後目前聯繫廠商電話未能皆通，將直接前往該公司進行稽查。記者今下午前往該公司所在位置，則因大樓門禁無法進入，致電該公司也無人接聽。該手表男童使用約三年，仍在評估是否植皮。目前消保官則趕往該公司進行行政調查。

經濟部標檢局與新北市消保官今下午調查自燃手表，消保官證實，自燃的智能手表就是熱銷的Hero Watch。圖／新北市消保官提供
經濟部標檢局與新北市消保官今下午調查自燃手表，消保官證實，自燃的智能手表就是熱銷的Hero Watch。圖／新北市消保官提供
記者今下午前往該公司所在位置，則因大樓門禁無法進入，致電該公司也無人接聽。記者李定宇／攝影
記者今下午前往該公司所在位置，則因大樓門禁無法進入，致電該公司也無人接聽。記者李定宇／攝影
新北市消保官查證自然手表為市面熱銷的Hero Watch。圖／新北市消保官提供
新北市消保官查證自然手表為市面熱銷的Hero Watch。圖／新北市消保官提供
經濟部標檢局與新北市消保官今下午調查自燃手表，消保官證實，自燃的智能手表就是熱銷的Hero Watch。圖／新北市消保官提供
經濟部標檢局與新北市消保官今下午調查自燃手表，消保官證實，自燃的智能手表就是熱銷的Hero Watch。圖／新北市消保官提供

消保官

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