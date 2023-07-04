快訊

畢業旅行變悲劇...愛爾蘭學生希臘小島狂歡 數小時內2人身亡

新店傳逆子弒母血案 鄰居見屍首分離嚇壞急報警

5年戀情吹了！吳克群情斷陳語安 親揭兩人分手原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿嬤視力不佳站路中...外送員急護送過馬路 畫面曝光感動眾人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名行動不便又駝背的阿嬤昨天走在台中市沙鹿區一處路口，她走在行人穿越道，汽機車都禮讓，但她走路速度很慢，始終過不了路口，一名外送員見狀，立即停車協助扶著護送過馬路，從綠燈走到紅燈亮，過程被民眾行車記錄器拍下，畫面感動很多人，據了解，這名阿嬤因視力不佳才走得慢。

熱心民眾在臉書沙鹿之美po影片提醒，這名長者的家人要注意他外出安全問題，也感謝善心的外送員；影片中，一名阿嬤走在沙鹿區沙田路的雙線車道路口，當時她走斑馬線上已從綠燈轉紅燈，一步一步慢慢走，只走到快車道與斑馬線上，無法及時通過馬路。

此時車行方向已綠燈，汽機車可前行，駕駛看到阿嬤站在路中不知所措，耐心等候，一名外送員騎車經過，立即停車，走到阿嬤旁，疑似詢問是否需要幫忙後，外送員扶著阿嬤，保護對方過馬路。

網友看到影片說，這名好心外送員，會好人一生平安，有人按讚，還強調要給暖心外送員100個讚，一名網友說，老人有時候會斷電，走到一半會停住，也走得慢，許多老人都跟著別人過馬路，旁邊沒人會不知所措，請大家耐心等老人過馬路。

據了解，清水警分局昨天也同時接獲報案，此路口有老人需要協助，員警到場時，外送員已扶阿嬤走到對向，阿嬤正坐在路旁椅子休息，員警詢問是否需要幫忙，阿嬤說不用，她因為視力不好，走路比較慢，身體很硬朗。

台中市沙鹿區一處路口，昨天有老人走行人穿越道，但行動不便，走不過路口，一名外送員見狀，立即下車協助護著老人。圖／取自臉書沙鹿之美
台中市沙鹿區一處路口，昨天有老人走行人穿越道，但行動不便，走不過路口，一名外送員見狀，立即下車協助護著老人。圖／取自臉書沙鹿之美

外送員 阿嬤

延伸閱讀

白內障等「成熟」再開刀？ 醫師指出現一狀況時就該處理

白內障「成熟」再開刀？ 醫師：視力模糊影響生活就要處理

拚了！肯德基「外送餐25分鐘沒到」 就贈「咔啦脆雞」

影／最美風景！駝背老人站斑馬線不知所措 外送員護送過馬路

相關新聞

兒童智能表自燃至二度灼傷 家長焦慮快炸鍋

新北市土城10歲男童上月底在前往補習班路上，右手上的智能手表突然自燃，導致男童右手臂二度燒燙傷可能需要植皮。男童傷勢曝光...

智能表自燃童2度灼傷 網友懷疑這廠牌 店家給說法

新北市土城10歲男童上月底在前往補習班路上，右手上的智能手表突然自燃，導致孩童右手臂二度燒燙傷可能需要植皮。手表畫面曝光...

影／11車擅闖小燕鷗繁殖區還遮車牌 網友炸鍋支持重罰

宜蘭南溪出海口前天出現11輛車以膠帶貼住車牌的方式，擅自闖入小燕鷗繁殖區，準備紮營野炊，被保育人員發現制止並通報警方。消...

智能手表至男童二度燙傷 消保官證實就是這款

新北市土城10歲男童上月底在前往補習班路上，右手上的智能手表突然自燃，導致男童右手臂二度燒燙傷可能需要植皮。男童傷勢曝光...

阿嬤視力不佳站路中...外送員急護送過馬路 畫面曝光感動眾人

一名行動不便又駝背的阿嬤昨天走在台中市沙鹿區一處路口，她走在行人穿越道，汽機車都禮讓，但她走路速度很慢，始終過不了路口，...

新店逆子持菜刀砍下母頭顱 鄰居見屍首分離嚇壞報案

新北市新店區今下午發生逆倫弒親血案！84歲詹姓婦人遭60歲連姓兒子手持菜刀砍下頭顱屍首分離，鄰居因聽聞吵雜聲從門縫查看，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦