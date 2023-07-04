阿嬤視力不佳站路中...外送員急護送過馬路 畫面曝光感動眾人

一名行動不便又駝背的阿嬤昨天走在台中市沙鹿區一處路口，她走在行人穿越道，汽機車都禮讓，但她走路速度很慢，始終過不了路口，一名外送員見狀，立即停車協助扶著護送過馬路，從綠燈走到紅燈亮，過程被民眾行車記錄器拍下，畫面感動很多人，據了解，這名阿嬤因視力不佳才走得慢。

熱心民眾在臉書沙鹿之美po影片提醒，這名長者的家人要注意他外出安全問題，也感謝善心的外送員；影片中，一名阿嬤走在沙鹿區沙田路的雙線車道路口，當時她走斑馬線上已從綠燈轉紅燈，一步一步慢慢走，只走到快車道與斑馬線上，無法及時通過馬路。

此時車行方向已綠燈，汽機車可前行，駕駛看到阿嬤站在路中不知所措，耐心等候，一名外送員騎車經過，立即停車，走到阿嬤旁，疑似詢問是否需要幫忙後，外送員扶著阿嬤，保護對方過馬路。

網友看到影片說，這名好心外送員，會好人一生平安，有人按讚，還強調要給暖心外送員100個讚，一名網友說，老人有時候會斷電，走到一半會停住，也走得慢，許多老人都跟著別人過馬路，旁邊沒人會不知所措，請大家耐心等老人過馬路。

據了解，清水警分局昨天也同時接獲報案，此路口有老人需要協助，員警到場時，外送員已扶阿嬤走到對向，阿嬤正坐在路旁椅子休息，員警詢問是否需要幫忙，阿嬤說不用，她因為視力不好，走路比較慢，身體很硬朗。