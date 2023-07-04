智能手表自燃造成男童2度燙傷 中央與地方聯手出擊

新北市土城10歲男童上月底在前往補習班路上，右手上的智能手表突然自燃，導致男童右手臂二度燒燙傷可能需要植皮。男童傷勢曝光引發家長焦慮，政府也高度重視，經濟部標檢局與新北市消保官已與家長聯繫，今下午前往男童住處展開調查，釐清智能手表廠牌及事故發生原因。

土城男童右手戴的智能表上月底發生自燃導致男童二度灼傷，畫面驚心動魄引發許多家長焦慮，「兒童智能手錶智慧手錶討論區」臉書社團的家長紛紛再社團討論是何品牌造成此意外，也極度擔心自己孩子手上的手表是否會發生相同的狀況。

學童受傷案件引發政府重視，經濟部標檢局及新北市消保官已與家長取得聯繫，今下午前往男童住家釐清手表廠牌及事故原因。