聽新聞
test
0:00 / 0:00
智能手表自燃造成男童2度燙傷 中央與地方聯手出擊
新北市土城10歲男童上月底在前往補習班路上，右手上的智能手表突然自燃，導致男童右手臂二度燒燙傷可能需要植皮。男童傷勢曝光引發家長焦慮，政府也高度重視，經濟部標檢局與新北市消保官已與家長聯繫，今下午前往男童住處展開調查，釐清智能手表廠牌及事故發生原因。
土城男童右手戴的智能表上月底發生自燃導致男童二度灼傷，畫面驚心動魄引發許多家長焦慮，「兒童智能手錶智慧手錶討論區」臉書社團的家長紛紛再社團討論是何品牌造成此意外，也極度擔心自己孩子手上的手表是否會發生相同的狀況。
學童受傷案件引發政府重視，經濟部標檢局及新北市消保官已與家長取得聯繫，今下午前往男童住家釐清手表廠牌及事故原因。
男童學校校長則表示，事發後校方已立即給予關心，目前得知男童傷勢穩定，暑假期間正在家休養中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言