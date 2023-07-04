砸60萬入阮慕驊不公開投資平台？ 警阻女股友：歹徒假冒
台中市六旬林姓女子在網路看到投資名嘴「阮慕驊」的廣告，上月底透過廣告加入LINE好友後，對方告知阮有一個不公開的投資平台，可代購海外股票，短時間即可數倍獲利，林女欲砸60萬元投資，未料前往匯款時，行員認為近來歹徒假冒名人投資詐騙眾多，通知警方到場阻詐，提醒是歹徒假冒的名人投資詐騙，才保住林女積蓄。
第三警分局勤工所警員涂瑞麟、黃維毅在上月底，接獲轄內元大銀行通報，61歲林姓女子疑誤信歹徒假冒的名人投資陷阱，欲匯款60萬元到指定帳戶內，但該帳戶並非名人阮慕驊的帳戶，擔心有詐，所以報警。
林女向警員解釋，上月底時看到臉書有投資名嘴「阮慕驊」股票廣告，內容寫著可以代購海外股票，短期間就能獲利數倍，她一時心動，加上有存款可以運用，所以透過網頁連結，加入對方LINE帳號後，欲瞭解投資方式。
林女說，對方找了一名蘇姓助理與她聯繫，還提到有一個「不公開的投資平台」、「有特殊獲利管道」，要她前往銀行匯款60萬元到指定帳戶內，才能投資。
警方到場時發現，林女不久前才因誤信求職詐騙，此次又遇到歹徒假冒名人的投資詐騙，又險些被詐，幸好警方即時說明，林女才保住老本。
警方提醒，假投資真詐騙有三大手法，首先是利用交友軟體，以戀愛騙局誘騙被害人掏出錢投資，其次是假冒財經專家或名人，透過社群軟體，亂槍打鳥邀請民眾加入群組，以投資名義謊稱保證高獲利低風險，要民眾將錢匯入指定人頭帳戶。
最後則是假冒海內外知名投資公司，創立假網站誘騙投資。提醒民眾如見到「保證獲利」、「穩賺不賠」、等關鍵字，就要提高警覺多加留意，隨時都可撥打165反詐騙專線，或撥打110向警方查證，多一分小心多一分保障，絕對不要給詐騙集團機會破壞人與人間的信任及辛苦攢下的血汗錢。
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