谷關七雄疫後成登山熱點 民眾易輕忽難度每月事故數增
疫情帶動登山熱潮，台中谷關七雄更打響名號，但中市消防局統計，近年山域事故增加，2020年平均每月6.5件、2021年疫情三級警戒降至5件，2022年逐漸解封、戶外活動多，增加至7件，今年1至5月則每月均有9.4件；2500公尺以下中級山難事故，自2020年至今有211件，谷關七雄就占75%。
消防局長孫福佑，指出谷關七雄雖非3千公尺以上高山，但步道屬中等偏難，不少民眾輕忽難易度，僅穿拖鞋、高跟鞋等爬山，甚至飲水、食物都沒帶，體力不足，建議事前做好準備。
疫情解封、戶外活動復甦，加上山林開放政策，台中谷關七雄無須入山證，加上市府、林務局等單位舉辦完登活動，近年成為民眾登山熱點，但其高低落差大，最簡單的唐麻丹山步道便有640公尺落差，最難的八仙山步道最大高度更差了1337公尺，屬中等偏難等級。
消防局今在市政會議，針對登山戲水維提專案報告，據統計自2020年來至今年5月底，台中山域事故共計271案，谷關七雄即有158案，占2500公尺以下約75%，其中「八仙山」、「東卯山」案件數最多，各有28案，「屋我尾山」、「唐麻丹山」次之。其中迷途或失聯案，為山域事故最常發生原因。
孫福佑提到，民眾主要認為中級山普遍簡單，幾小時即可來回，準備工作、資訊不周詳，也錯估體力所需，故中級山域事故較高級山事故數多；呼籲民眾生命無價，盡量避免獨自上山並事前掌握山域資訊，訂定登山計畫，準備充足裝備，並講究團體活動，不建議獨攀。
台中市長盧秀燕說，市民於出遊前在網站上蒐集資訊時，網站可加註宣傳注意事項、APP、聯絡資訊或保命資源等，盼消防局和各局處將資訊統合並廣為宣傳，讓相關通路都能同時刊登防範資訊；特別感謝消防局同仁上山下海、出生入死，挽救市民於危害之中，守護城市。
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