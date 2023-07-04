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投資茶葉買賣保證獲利 男子險被騙176萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

54歲陳姓男子昨天在網路看到投資茶葉廣告，與對方聯繫後到銀行準備匯款176萬餘元，由於金額龐大，行員詢問是否有親自查看過投資公司，卻發現男子只憑網路資訊便欲匆匆匯款予對方，行員機警通知警方，及時阻止陳損失鉅額金錢。

陳姓男子昨天上午10時50分到南區金華路某銀行，自稱要在網路投資茶葉買賣，臨櫃匯款176萬餘元至對方指定帳戶，銀行行員細心提問後發現，男子係在網路上IG看到投資茶葉買賣廣告，遂點擊連結加入Line 好友，認識陳姓投資導師公司專員。

受到對方慫恿，已接獲一筆大量訂單，如將茶葉賣到日本，能獲得高額利潤、穩賺不賠，因資金不夠，誆騙陳到銀行提領鉅額款項，臨櫃匯款至對方指定帳戶。

銀行行員認為男子僅在網路與對方聯絡，未至實體店家查證，且對投資商的相關資訊不甚了解，趕緊通知警方。

台南市警六分局金華派出所巡佐陳鎮然、警員朱鴻銘等2員接獲派案稱疑似有遭詐騙案件，立即趕往現場處理，並向該男子解說，網路上IG看到投資廣告，進行投資茶葉買賣為常見假投資茶葉買賣真詐騙手法，透過這種匯款方式來進行投資有極大風險，陳打消匯款念頭。

分局長許敏能說，民眾網路投資或買賣請慎選有安全交易機制的網購平台、或有信譽的商家，勿輕信來路不明網路平台投資買賣，如遇到疑似詐騙情事，一定要謹記防詐騙三要訣：「保持冷靜」、「小心查證」、「打165反詐騙諮詢」，共同提高防詐警覺，反覆查詢確認。

陳姓男子（右）遭到電信投資詐騙，台南市警六分局員警和銀行行員聯合阻詐。記者黃宣翰／翻攝
陳姓男子（右）遭到電信投資詐騙，台南市警六分局員警和銀行行員聯合阻詐。記者黃宣翰／翻攝

茶葉 詐騙 廣告

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