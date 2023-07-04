快訊

T1聯盟／雲豹、台啤正式結盟 強強聯手成「台啤雲豹」

談赴美設廠密辛 張忠謀憶：「拜登這句話」很刺耳

護理師離職率十年新高 新人出走告白：沒必要為一份工作這麼痛苦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄現「天坑」運水車補水突然陷進坑洞

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市鳳山區今天出現「天坑」，1輛運水車幫居民補水，突然路面凹陷，運水車輪胎陷進突然出現的坑洞，傾斜受困，幸未造成傷亡。警方據報到場，趕緊以三角錐圍坑洞，通知工務局養工處，才找拖車協助運水車脫困。

今天上午11點22分，高雄市警鳳山分局接獲報案，指鳳山區新民街道路凹陷，1輛運水車受困，動彈不得。

警方到場發現，司機陳姓男子（33歲）駕駛的大型運水車，在新民街為居民家補水，加水加到一半，道路出現凹陷，運水車的右後輪才陷入路面坑洞，動彈不得。據了解，突然出現的坑洞約直徑70公分。

警方立即擺三角錐圍起坑洞，通知養工處人員到場，疏導交通，養工處人員叫拖車到場，才協助運水車脫困，現場無人受傷，道路出現坑洞原因由工務局了解。

高雄市鳳山區新民街道路凹陷成洞，約坑洞直徑約70公分。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山區新民街道路凹陷成洞，約坑洞直徑約70公分。記者林保光／翻攝
運水車突然右後輪陷落路面坑洞，由拖車協助脫困。記者林保光／翻攝
運水車突然右後輪陷落路面坑洞，由拖車協助脫困。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山區新民街道路出現坑洞。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山區新民街道路出現坑洞。記者林保光／翻攝
運水車突然右後輪陷落路面坑洞，由拖車協助脫困。記者林保光／翻攝
運水車突然右後輪陷落路面坑洞，由拖車協助脫困。記者林保光／翻攝

高雄市 天坑

延伸閱讀

竹北天坑導致特斯拉墜落 監委要查新竹縣政府

台南安平區路面突陷天坑 預拌混泥土車歪倒動彈不得

開挖竹北天坑旁人行道 驚見下方有洞 住戶憂持續坍陷

竹北天坑／社區掛布條訴求真相 新竹縣府今出動透地雷達

相關新聞

兒童智能表自燃至二度灼傷 家長焦慮快炸鍋

新北市土城10歲男童上月底在前往補習班路上，右手上的智能手表突然自燃，導致男童右手臂二度燒燙傷可能需要植皮。男童傷勢曝光...

智能表自燃童2度灼傷 網友懷疑這廠牌 店家給說法

新北市土城10歲男童上月底在前往補習班路上，右手上的智能手表突然自燃，導致孩童右手臂二度燒燙傷可能需要植皮。手表畫面曝光...

影／11車擅闖小燕鷗繁殖區還遮車牌 網友炸鍋支持重罰

宜蘭南溪出海口前天出現11輛車以膠帶貼住車牌的方式，擅自闖入小燕鷗繁殖區，準備紮營野炊，被保育人員發現制止並通報警方。消...

谷關七雄疫後成登山熱點 民眾易輕忽難度每月事故數增

疫情帶動登山熱潮，台中谷關七雄更打響名號，但中市消防局統計，近年山域事故增加，2020年平均每月6.5件、2021年疫情...

提款機吐5000沒人拿 婦伸手抓了落跑遇警1句話露餡

柳姓女子去年1月和家人到旗津旅遊，在超商提款時卻忘記拿走提領的5000元，現金被後方的陳姓婦人順手牽羊，警方循線通知陳女...

台東綠島林地起火燃燒13公頃 緊急申請空勤支援　　

台東綠島今天凌晨時分發生雜草燃燒，觀音洞附近的林地因不明原因起火，火勢一度獲得控制，但後來又因風勢過大延燒迅速，直至今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦