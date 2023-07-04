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高雄現「天坑」運水車補水突然陷進坑洞
高雄市鳳山區今天出現「天坑」，1輛運水車幫居民補水，突然路面凹陷，運水車輪胎陷進突然出現的坑洞，傾斜受困，幸未造成傷亡。警方據報到場，趕緊以三角錐圍坑洞，通知工務局養工處，才找拖車協助運水車脫困。
今天上午11點22分，高雄市警鳳山分局接獲報案，指鳳山區新民街道路凹陷，1輛運水車受困，動彈不得。
警方到場發現，司機陳姓男子（33歲）駕駛的大型運水車，在新民街為居民家補水，加水加到一半，道路出現凹陷，運水車的右後輪才陷入路面坑洞，動彈不得。據了解，突然出現的坑洞約直徑70公分。
警方立即擺三角錐圍起坑洞，通知養工處人員到場，疏導交通，養工處人員叫拖車到場，才協助運水車脫困，現場無人受傷，道路出現坑洞原因由工務局了解。
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