桃園觀音交流道火燒車 貨車載化學液態廢料突起火燃燒

桃園市觀音區觀音交流道今上午10點多發生一起火燒車意外，一輛大貨車載運化學液態廢料要前往回收，沒想到行進間車斗突然起火，隨後整輛車陷入火海，消防人員獲報到場灌救，所幸沒有人員傷亡。

該輛大貨車今上午10點43分行經台61與台66線路口，後斗載運的化學液態廢料突然起火燃燒，駕駛立即停靠路邊與乘客逃生，隨後車輛全面陷入火海；桃園市消防局第三大隊觀音分隊獲報到場救援，於上午11點42分撲滅火勢，共派出消防人員20名、消防車7輛及救護車1輛。