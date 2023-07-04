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桃園觀音交流道火燒車 貨車載化學液態廢料突起火燃燒

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市觀音區觀音交流道今上午10點多發生一起火燒車意外，一輛大貨車載運化學液態廢料要前往回收，沒想到行進間車斗突然起火，隨後整輛車陷入火海，消防人員獲報到場灌救，所幸沒有人員傷亡。

該輛大貨車今上午10點43分行經台61與台66線路口，後斗載運的化學液態廢料突然起火燃燒，駕駛立即停靠路邊與乘客逃生，隨後車輛全面陷入火海；桃園市消防局第三大隊觀音分隊獲報到場救援，於上午11點42分撲滅火勢，共派出消防人員20名、消防車7輛及救護車1輛。

對此觀音分駐所接獲勤指派案，現場查看一輛貨車後斗貨物燃燒，經詢問43歲郭姓駕駛表示，當時為載運公司產出的化學液態廢料回收處理，行駛過程中貨物起火燃燒，所幸駕駛及一名乘客順利逃生皆無受傷，起火原因正在進一步調查。

大貨車後斗載運的化學液態廢料突然起火燃燒。圖／桃園市消防局提供
大貨車後斗載運的化學液態廢料突然起火燃燒。圖／桃園市消防局提供
桃園市觀音區觀音交流道今上午發生火燒車意外。圖／桃園市消防局提供
桃園市觀音區觀音交流道今上午發生火燒車意外。圖／桃園市消防局提供

桃園 火燒車

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