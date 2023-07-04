花蓮搜救犬Fancy通過A級認證 提升特搜隊救災能量

歷經0206大地震及0402台鐵太魯閣號事件，花蓮縣消防局強化特種搜救能力，前年開始培訓3組搜救犬。近日參加內政部消防署舉辦IRO國際評量檢測，其中搜救犬Fancy以高分通過A級（中級）認證，消防局目前有2隻A級認證搜救犬，提升特種搜救隊救災能量。

花蓮縣消防局有3隻搜救犬，分別為2隻大型犬拉布拉多及1隻小型犬傑克羅素，2隻拉布拉多犬為1公1母，名字是Fancy與Hero，年齡為1歲；公的傑克羅素犬取名為Wilson，7個月大左右。

消防局表示，搜救犬Fancy兩度通過「全國災害搜救犬IRO（International Rescue Dog Organization國際搜救犬組織）國際評量檢測」A級（中級）認證，取得240分以上高分。若再取得一次240分以上佳績，即可報考B級（高級）認證，通過A級及B級評量認證的犬隻，即可成為正式搜救犬，能立即調用投入災害搶救的行列。

消防局指出，位於亞熱帶地區的台灣，夏季期間除天氣炎熱外，也常伴隨午後雷陣雨，犬隻得在極端的氣候因素下完成評測，相當不容易。受測時，搜救犬須在吵雜的環境及不定時槍聲中，保持不受任何干擾，且能在馴犬員的指令下，服從任何項目執行人命搜救任務，並於15分鐘內搜索出2名待救者。