兒童智能表自燃燙傷10歲男童 新北消防：鋰電池別過度充電

上周五（6月30日）在新北市土城發生兒童智能手表在佩戴童手上爆炸自燃，造成10歲男童右手前手臂2度、左手指1度的燒燙傷，事件曝光後引起家長關心廠牌，但受傷男童家屬目前專心治療男童傷勢，後續如法律、申訴等相關動作還未有決定。

這名就讀國小5年級的10歲男童上周五前往補習班的路上，手上的兒童智能手表突爆炸自燃，一旁店家先協助拿藥塗抹，補習班教師見傷勢除大量沖水也趕緊叫119，所幸送醫後無大礙。

新北市政府消防局第五大隊表示，網路上智慧型手表品質良莠不齊，為避免自燃或爆炸危機，請購買有認證信賴的品牌產品；鋰電池選擇具有一定知名度品牌產品，有清楚標示規格、保固條款及經濟部標準檢驗局檢驗合格；不可過充電，不要使用無過充保護機能的充電器，不可在易燃物附近充電， 充電作業需在安全及通風良好的處所進行，以防止鋰電池火災發生。

另民眾應依照各家產品使用說明佩戴，開封後先注意事項外觀上有無瑕疵、，再依說明進行充電使用，另外為防止自燃狀況發生，電池避免過放電、不可過充電；不可任由充電器持續充電，而忽略其充電時間過長；長時間不使用時， 應將電池充到百分之70至80進行存放；不可在易燃物附近充電，充電作業需 在安全及通風良好的處所進行。