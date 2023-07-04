影／11車擅闖小燕鷗繁殖區還遮車牌 網友炸鍋支持重罰

宜蘭南溪出海口前天出現11輛車以膠帶貼住車牌的方式，擅自闖入小燕鷗繁殖區，準備紮營野炊，被保育人員發現制止並通報警方。消息傳出後，網路一片罵聲，痛批行為人預謀、故意；更有網友建議，除了依野生動物保育法重罰30萬元，還要吊扣駕照。

縣政府農業處表示，今天下午派員前往現場再行確認了解，同時向蘇澳警方調閱當天蒐證資料，會依照程序以違反野生動物保育法函送保七，通知當事人到案說明，若是依騷擾野生動物行為，可以處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科6萬元以上，30萬元以下罰金。

小燕鷗是國際二級保育鳥類，屬於夏候鳥，每年4到8月進入繁殖期，位於宜蘭南澳鄉南溪出海口是縣內重要的小燕鷗繁殖區，鄰近知名的南澳神秘沙灘，近年來保育孵化成果佳，最近陸續有小燕鷗寶寶正在孵化。

前天下午1點多，11輛車無視道路入口處的禁止告示牌，長驅直入小燕鷗繁殖區，所有車牌貼上膠帶遮住號碼，企圖規避稽查，就在一行人紮營立起炊事帳時，被台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會人員發現制止，對方拒絕回答從何而來，全部過程都被錄影。

違法行徑曝光後，掀起網友炸鍋，在臉書貼文大罵「惡劣破壞生態」「太惡質，罰！」，「用膠帶貼車牌，蓄意隱瞞，要重罰」，「會貼車牌，代表明知故犯，應罰高上限金額」，「有能力開這種車的人，罰30萬元沒差啦」，「預謀、故意要闖，應該還要吊扣駕照跟扣押車牌」，還有網友喊：「權責單位站出來」，並質疑「公部門開單了嗎」？