公園喝酒無法源辦人？司法官警：違反社維法可罰6000

高雄市鹽埕區府北公園因常有民眾聚集喝酒，鹽埕警分局長要求部屬「驅趕」民眾，反遭幹部質疑法源依據；分局長因用字遣詞遭批，落得自請處分下場。警方遍尋法條，發覺確有法源可循，可依違反社會秩序維護法裁罰，不過仍得依現狀況而定。

本報日前接獲投訴，傳出公園常有民眾聚集喝酒，大聲喧嘩，讓居民不堪其擾，類似在公園酗酒滋事事故，昨晚也在新興區六合公園出現，不過，警方以刑法先行，查辦酗酒男子傷害罪嫌，也暫未依社會秩序維護法裁罰。

據了解，昨天深夜11點20分許，25歲的周姓男子酒後，在高雄市新興六合公園男廁外大聲喧嘩，因和鄭姓街友擦身碰撞，2人起口角後，周涉嫌毆打鄭成傷，新興警分局中正三路派出所員警據報到場，鄭已離去，但周仍酒後無法控制情緒，被員警合力制伏，帶返派出所管束。

中正三路所長張順凱表示，警方後來找到鄭姓街友，鄭要控告周姓男子傷害，依刑 法傷害罪查辦全案，未依社會秩序維護法裁罰，如果沒人受傷害，警方有可能依違反社維法查辦周。

高雄市刑警大隊司法組長李栢宏表示，依社會秩序維護法第72條第一項規定，「於公共場所或公眾得出入之場所，酗酒滋事、謾罵喧鬧，不聽制止」可裁罰6000元以下罰鍰，如果是在凌晨零時以後喧嘩，依同法條第二項另規定，「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧」，也同可裁罰6000元以下罰鍰。

不過，李栢宏說，仍得視員警到場的樣態，如果酗酒者沒喧嘩滋事，也無法認定違法，但是，如果警方因接獲報案到場，同樣可以詢問相關人，依社維法處理。

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