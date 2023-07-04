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兒童智能表自燃至二度灼傷 家長焦慮快炸鍋
新北市土城10歲男童上月底在前往補習班路上，右手上的智能手表突然自燃，導致男童右手臂二度燒燙傷可能需要植皮。男童傷勢曝光引發家長焦慮，臉書社團「兒童智能手錶智慧手表討論區」家長紛留言表示「奉勸別買！」
土城男童右手戴的智能表上月底發生自燃導致男童二度灼傷，畫面驚心動魄引發許多家長焦慮，「兒童智能手錶智慧手錶討論區」臉書社團的家長紛紛再社團討論是何品牌造成此意外，也極度擔心自己孩子手上的手表是否會發生相同的狀況。
家長將男童灼傷的新聞連結貼上臉書社團，其他網友則紛紛表示「如果是X牌奉勸別買、不管哪個牌子都要告知孩子當感覺手表溫度異常就要拆下、這牌子一堆部落客推薦但明明就很難用、想知道哪個牌子、還是給小孩標配手機、買了還受氣客服又擺爛」。事件引發約超過400名網友留言討論。
由於事發地點位處新北市境內，新北市消保官正在追查此案智能手表廠牌，消保官王治宇表示，由於許多家長為孩子購買智能手表，安全性引發家長關注。若發生上述類似事件，消費者應立即將燃燒手表拍照或錄影存證，看醫生的相關單據蒐集齊全，之後可提消費申訴或法律訴訟找業者賠償。
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