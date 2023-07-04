智能表自燃童2度灼傷 網友懷疑這廠牌 店家給說法

新北市土城10歲男童上月底在前往補習班路上，右手上的智能手表突然自燃，導致孩童右手臂二度燒燙傷可能需要植皮。手表畫面曝光後家長從外觀猜測是某知名廠牌，該廠牌則表示從上周到昨天沒有接到客戶反應，所有兒童手表廠商都在釐清發生問題品牌，確認後盡快讓大家知道。

上月30日新北市土城一名男童手上的智能手表自燃，補習班教師發現後立刻打119並協助大量沖水，隨後由救護車送醫治療。經檢傷男學童右手臂二度燒燙傷恐需植皮。

由於現今許多家長讓孩子戴智能手表，手表品牌引發討論，由於外觀與市面某知名品牌相似度高，網友因此上臉書官網留言詢問表示「如果真的是公司產品有危險，記得通知用戶回收檢驗，不希望家人因為安全配戴反而受傷、小孩安全非同小可、 好多人都說是您家的也太可怕」。

該官網小編也留言表示，公司也有關注到此新聞，不過從新聞的照片看不出來是是哪一家手表廠商的產品，不過可以說明的是從上周到昨天都沒有接到有任何客戶反映，畢竟若發生這樣的事情，應該會在第一時間收到家長的反應。

小編留言，相信目前所有兒童手表的廠商都在試圖釐清發生問題的品牌是哪一家，公司也在打聽中，若確認後會盡快讓大家知道，也讓各位安心，打聽到品牌會第一時間讓您(消費者)知道，您(消費者)也會比較安心繼續使用。