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智能手表炸傷男童 新北消保官：蒐集證據進行訴訟

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市土城發生日前發生一起智能手表爆炸意外，導致10歲男學童右手臂二度燒燙傷，傷勢恐需植皮手術，學童智能手表也引發家長安全疑慮。新北市消保官王治宇表示，消費者可收集證據提起訴訟。業者對於產品需負安全性舉證責任，應將產品預防性下架。

據指出，男童往補習班路上，手腕上兒童智能手表突爆開自燃，導致右手前手臂二度及左手指一度燒燙傷，補習班老師見狀打119並協助沖水，隨後由救護車送醫。

由於許多家長為孩子購買智能手表，安全性引發家長關注。王治宇表示，若發生上述類似事件，消費者應立即將燃燒手標拍照或錄影存證，看醫生的相關單據蒐集齊全，之後可提消費申訴或法律訴訟找業者賠償。

王治宇說，依消保法業者對於產品需負安全性舉證責任，產品發生安全性疑慮業者應將產品預防性下架避免再有孩童受傷。

智能手表爆炸自燃，男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮。記者李易昌／翻攝
智能手表爆炸自燃，男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮。記者李易昌／翻攝
智能手表突爆炸自燃，男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮。記者李易昌／翻攝
智能手表突爆炸自燃，男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮。記者李易昌／翻攝

爆炸 智慧手錶 消保官

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