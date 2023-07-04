桃警組長酒後涉性騷酒吧女員工 分局：記1大過調非主管

桃園市警界也陷入Metoo風波，一名匿名網友在臉書「靠北police」貼文爆料，指稱中壢警分局某組組長的Metoo案件，到底什麼時候候才會有結果？中壢警分局今天上午表示，經查該分局沈姓組長5月6日晚上11時，下班勤餘獨自前往一家酒吧飲酒後，接觸女性言行失檢，上月28日報請市警局記一大過重懲，調整非主管職務，維警政風紀。

Metoo風波延燒至警界擴大，今天上午匿名網友在臉書「靠北Police」貼文爆料，中壢警分局某組組長Metoo案件，到底什麼時候才會有結果，上次中壢浩克鬧超商員警懲處馬上就下來，「怎麼就壓消息還卡住呢？」。

據了解，中壢一家居酒屋女員工投訴，沈姓組長今年5月26日晚間11時多，獨自前往中壢區一家居酒屋飲酒，酒後疑似對她言語騷擾及肢體碰觸，涉及性騷擾。該女子得知沈姓組長是警察，向中壢分局投訴。警方查證時，沈姓組長否認對該女員工性騷擾。

中壢警分局表示，民眾反映沈姓組長酒後言行失檢，經查沈在5月6日晚間11時，勤餘獨自前往中壢一酒吧飲酒後，與一女性接觸言行失檢，經開會調查，沈身為幹部未能以身作則，言行失檢，該分局在上月28日報請警察局記1大過重懲，並調整非主管職務，維警政風紀。

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