無業男打公共電話冒充主管 誆銀行員及醫院職員墊錢買禮盒

64歲的周姓男子從去年10月到今年3月期間，用公共電話撥打電話到銀行或醫院，並在電話中誆稱他是該單位主管，需要接電話的職員先代墊單位購買禮盒費用，隨後再以廠商身份和受害職員相約捷運站見面收款。台北地檢署今偵結，依涉犯刑法詐欺罪起訴周。

據了解，現年64歲的周無業、和家人斷聯，他稱因需要錢繳房租生活，從去年10月到今年3月期間，透過路邊公共電話行騙，撥打銀行、醫院或廣告傳單上的電話號碼，向接起電話的職員自稱他是該單位主管，誆騙職員代墊支付禮盒費用，本案受害人約達4人。

檢方指出，周撥打電話後，通常以詢問「今天醫院忙不忙？」、「生意好不好？」等話術作為起頭，引起當時接電話職員的好奇心，接著再佯裝他是該單位主管，要求對方先代墊單位購買燕窩禮盒費用、相約於附近捷運站面交，最終以禮盒廠商身份會面，向受騙職員收取款項。