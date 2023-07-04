國道1號尖峰時段大塞車 疑變換車道釀禍5車撞一團2送醫

國道1號370公里處，42歲陳姓男子今天上午7時40分原行駛外側車道，疑向左變換車道時不慎擦撞左側52歲許姓男子駕駛的營半聯結車，許急向左閃撞上內側護欄，而陳則是失控向右陸續撞擊外側車道3輛轎車，造成後方來車回堵嚴重，讓不少上班族塞在國道上苦不堪言。

陳男轎車左側嚴重凹陷，車前擋風玻璃也破裂，可見撞擊力道強烈，陳、許兩人勢必是嚇得趕緊向左向右閃避，所幸這起車禍僅許男與另名41歲陳姓女駕駛受傷，分別被送往高雄長庚醫院及小港醫院治療中，並無生命危險。

第五公路警察大隊指出，這起5車車禍當事人的酒測值皆為零，這起事故岡山分隊仍持續處理中。