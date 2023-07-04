聽新聞
test
0:00 / 0:00
國道1號尖峰時段大塞車 疑變換車道釀禍5車撞一團2送醫
國道1號370公里處，42歲陳姓男子今天上午7時40分原行駛外側車道，疑向左變換車道時不慎擦撞左側52歲許姓男子駕駛的營半聯結車，許急向左閃撞上內側護欄，而陳則是失控向右陸續撞擊外側車道3輛轎車，造成後方來車回堵嚴重，讓不少上班族塞在國道上苦不堪言。
陳男轎車左側嚴重凹陷，車前擋風玻璃也破裂，可見撞擊力道強烈，陳、許兩人勢必是嚇得趕緊向左向右閃避，所幸這起車禍僅許男與另名41歲陳姓女駕駛受傷，分別被送往高雄長庚醫院及小港醫院治療中，並無生命危險。
第五公路警察大隊指出，這起5車車禍當事人的酒測值皆為零，這起事故岡山分隊仍持續處理中。
「變換車道，應先打方向燈，提醒鄰車。」警方指出，變換車道不當，是高速公路最常見的事故肇事因素，最重可處6千元，若因而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言