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國道1號尖峰時段大塞車 疑變換車道釀禍5車撞一團2送醫

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

國道1號370公里處，42歲陳姓男子今天上午7時40分原行駛外側車道，疑向左變換車道時不慎擦撞左側52歲許姓男子駕駛的營半聯結車，許急向左閃撞上內側護欄，而陳則是失控向右陸續撞擊外側車道3輛轎車，造成後方來車回堵嚴重，讓不少上班族塞在國道上苦不堪言。

陳男轎車左側嚴重凹陷，車前擋風玻璃也破裂，可見撞擊力道強烈，陳、許兩人勢必是嚇得趕緊向左向右閃避，所幸這起車禍僅許男與另名41歲陳姓女駕駛受傷，分別被送往高雄長庚醫院及小港醫院治療中，並無生命危險。

第五公路警察大隊指出，這起5車車禍當事人的酒測值皆為零，這起事故岡山分隊仍持續處理中。

「變換車道，應先打方向燈，提醒鄰車。」警方指出，變換車道不當，是高速公路最常見的事故肇事因素，最重可處6千元，若因而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

陳姓男駕駛變換車道不慎擦撞聯結車，造成５車車禍。記者古和純／翻攝
陳姓男駕駛變換車道不慎擦撞聯結車，造成５車車禍。記者古和純／翻攝
陳姓男駕駛變換車道不慎擦撞聯結車，造成５車車禍。記者古和純／翻攝
陳姓男駕駛變換車道不慎擦撞聯結車，造成５車車禍。記者古和純／翻攝
陳姓男駕駛變換車道不慎擦撞聯結車，造成５車車禍。記者古和純／翻攝
陳姓男駕駛變換車道不慎擦撞聯結車，造成５車車禍。記者古和純／翻攝
陳姓男駕駛變換車道不慎擦撞聯結車，造成５車車禍。記者古和純／翻攝
陳姓男駕駛變換車道不慎擦撞聯結車，造成５車車禍。記者古和純／翻攝

車道 國道 車禍

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