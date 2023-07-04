網路影片機車騎上國道 警方：疑為舊資料畫面
針對近日有人在臉書、YouTube發布騎乘大型重機上國道的影片，聲稱是7月1日拍攝，國道公路警察局表示，經檢視畫面內容，研判應非今年所攝，疑似是舊影片；目前高速公路並未開放重機行駛，呼籲民眾遵守交通規則。
這段重機行駛汐止至基隆路段的影片，騎士一開頭便聲稱是7月1日上午5點25分，隨即出發進入國道1號。警方檢視影片內容，從畫面中的「資訊可變標誌CMS」所顯示字幕，詢問交通部高速公路局，交控中心表示該字幕並非7月1日所呼籲的提醒用語。因此研判影片應該不是今年7月1日拍攝，可能是舊資料。
國道警方表示，交通部目前僅開放國3甲的台北聯絡道供大型重機行駛，因此機車若行駛其他未經公告允許的高速公路路段，只要進入匝道及主線車道，都是明確違規的行為。
黃牌大型重機上國道，違反道路交通管理處罰條例第33條第4項，可處3千元以上6千元以下罰緩。紅牌大型重機則依道路交通管理處罰條例第92條，處相同金額罰鍰，並記違規點數1點。
警方呼籲民眾勿騎乘機車上國道，如有違規或危險駕駛，警方將嚴正執法。另請用路人發現機車騎上高速公路時，在安全不違規的前提下，利用「1968App警政報案」直接向該路段公路警察大隊報案爭取時效，警方會立即派員攔查，確保國道行車秩序與安全。
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