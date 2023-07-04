竹市私幼爆教保員揮拳打孩童臉 市府主動調查重罰20萬
新竹市私立幼兒園傳出教保員不當管教事件，有家長於臉書社團「新竹-幼兒園討論區」匿名發文指控，指兒子近期遭老師不當管教，被老師揮拳直接打臉部，導致流鼻血，想詢問網友有無推薦其他地方的幼兒園；對此，市府教育處表示，接獲通報立即主動作為，已裁處該行為人4年不得擔任教保服務人員，並重罰20萬元。
教育處表示，市府接獲該案不當管教事件通報，即受理馬上主動作為，依據教保相關人員違法事件調查處理辦法，立即組成調查小組全面檢視調查，並召開認定委員會。
經委員會認定行為人確實有不當管教事實，已裁處該行為人4年不得擔任教保服務人員，市府並重罰20萬元，教育處也督導園方提供孩子相關心理輔導。
教育處強調，新竹市府對兒童體罰、不當管教行為採最高標準檢視，接獲通報立即處置、立即調查，若經查證屬實，將從嚴處分相關違法人員及教保服務機構。
該名家長在臉書發文指出，兒子近期在校內被老師不當肢體管教，老師揮拳直接打兒子臉部導致流鼻血，想詢問網友有無推薦新竹市北區、東區的幼兒園。該名家長說，目前還在協商中，但已經向市府通報，為的是留下紀錄保護小朋友。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言