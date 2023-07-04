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影／股市飆菜籃嬤想賺外快 3萬「投顧費」險被詐徒收下

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台股連月來走勢強勁，吸引投資人加碼投資，台中市七旬王姓婦人在網路看到投顧「穩賺不賠」的廣告，加入LINE帳號後，對方要求付款3萬元「投顧費」，以成為會員，王婦前往超商要使用傳真接收會員合約時，超商店員發現，傳真內容是詐騙老哏，趕緊通知警方到場阻詐。

第二警分局永興所警員陳柏光、劉宇軒，上月30日下午5時許接獲轄內榮華街超商報案，七旬王姓婦人疑遭詐騙，警方到場調查，王婦是因看到股市熱絡，近日看到有投顧宣傳「穩賺不賠」的廣告，因而加入LINE帳號，對方恿她付費購買會員，再由投顧老師代操股票，費用需要3萬元。

王婦還說，對方要求提供信用卡號，以刷卡付費方式加入會員，她提供卡號後，因需要手機接收驗證碼，但她不願意把驗證碼給對方，對方才要她，前往超商接收會員合約書的傳真，再依照上面的帳號匯款加入會員。

陳姓超商店員說，他協助王婦接收傳真時發現，雖然是投顧公司的合約，但內容像是常見的投資詐騙內容，因此通知警方到場確認。

警方聽完王婦與店員說法、看完合約書後，確認王婦已遇到常見的投資詐騙，提醒王婦，「沒有什麼投資是穩賺不賠的」，不要相信這些詐騙話術，王婦聽進警員規勸，感謝警方協助保住老本。

第二警分局長楊川表示，近來詐騙手法日新月異，常利用各大網路社群平台結識被害人，若接到陌生訊息或來電請務必保持清醒，千萬不可輕信，以免受騙上當，有疑問可撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助。

台中市七旬王姓婦人誤信投資詐騙陷阱，要到超商收取合約書匯款，店員發現後聯絡警方到場阻詐。圖／第二警分局提供
台中市七旬王姓婦人誤信投資詐騙陷阱，要到超商收取合約書匯款，店員發現後聯絡警方到場阻詐。圖／第二警分局提供

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