助七旬迷途老翁返家 警大實習生為民服務初體驗

78歲葉姓老翁昨天跟隨牽手外出辦事，搭計程車返回住家巷口下車後，因她內急先快走回家，如廁完發現先生不見了，就近跑到台南市長樂派出所報案。員警受理後在民權路與大福街口找到老翁，員警開巡邏車載他平安回家。

市警二分局長樂派出所所長施明昌、警員林詠虹、警察大學實習生黃怡慈，昨天下午1點多接獲報案，葉姓老翁有失智傾向，他隨同妻子一起外出辦事，搭乘計程車返回住家巷口時，迷失方向以致未返家。

長樂所立即出動全員外出協尋，同步通報勤指中心協助通知各派出所幫忙找人，員警調閱沿線監視器尋找足跡，依循老翁軌跡尋找，不到5分鐘員警在民權路、大福街口發現葉姓老翁獨自徘徊，立即趨前關心老翁，並立即聯繫其家屬尋獲消息。

當時因外面天氣炎熱，為避免發生意外，員警乃將葉姓老翁載回大新路的住處，以防止意外發生。

家屬表示，老翁年紀大了，近日出門偶有失憶情況，這次能平安返家要感謝警方細心的處事態度，積極尋找，才能順利返家。也答應員警以後會更加注意老翁動態。老翁也不停地向警方道謝，並熱情的邀約員警及警大實習生「要不要到家裡坐坐？」，可愛的模樣讓員警及警大實習生不禁莞爾一笑。