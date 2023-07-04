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高雄夾娃娃機主遭挾持拘禁5天 母親四處籌錢救人

聯合報／ 記者林保光／即時報導

陳姓男子借錢經營夾娃娃機台，欠下百萬元債務，遭人挾持，拘禁高雄85大樓日租套房5天，要家人籌錢還債，今天凌晨，警方趁陳母交款贖人，逮捕涉案的債主蔡姓等3名男子，陳才獲救。

據了解，32歲的陳姓男子6月28日在高雄市新興區林森一路某網咖上網，遭蔡姓男子（31歲）夥同江姓（23歲）、吳姓（23歲）2男子涉嫌挾持。陳連日沒回家，去向不明，家人直到6月30日才接到他的電話。

據悉，陳遭挾持到高雄85大樓的日租套房，因還不出錢遭痛毆，6月30日才以手機視訊聯絡母親，要母親幫他籌50萬元還債。母親四處籌錢，直到昨天才籌得50萬元，聯絡還錢，約定今天凌晨交錢贖人。

高雄市警新興分局接獲報案，今天凌晨零時35分，趁陳母在高雄市苓雅區三多二路某加油站交錢，一見其中吳姓男子出面拿錢，立刻圍上抓人，並扣下50萬元贓款。

吳被捕後，說出受蔡姓男子委託拿錢，帶警方到高雄市前鎮區廣西路與桂林街口，逮捕蔡姓、江姓2男子。員警才發現陳姓男子被控制在車上，將陳男救出。

警方查出，陳姓男子去年底向蔡姓男子（31歲）借100萬元，經營夾娃娃機台，陸續還了50萬元後，因生意不佳，無法再按時還債，也迴避蔡姓男子，雙方因而產生債務糾紛。全案詢問後，警方將50萬元交還陳母，並將蔡等3人依妨害自由等罪嫌移送法辦。

新興分局呼籲，民眾遇糾紛事件，應尋求正常法律途徑解決，切勿以不理性行為造成傷害。

蔡姓男子等人挾持夾娃娃機主，警方今天凌晨逮人。記者林保光／翻攝
蔡姓男子等人挾持夾娃娃機主，警方今天凌晨逮人。記者林保光／翻攝

高雄市 夾娃娃機 挾持

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