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婦買生基位疑被詐 警追還18萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

彭姓婦人日前購買「生基位」疑遭詐騙，警方獲報後帶回涉嫌的兩名男子。記者陳宏睿／翻攝
彭姓婦人日前購買「生基位」疑遭詐騙，警方獲報後帶回涉嫌的兩名男子。記者陳宏睿／翻攝
七十九歲彭姓婦人為替臥病在床丈夫改運，購買俗稱「活人棺」的生基位，日前由兩名年輕男子載往超商ＡＴＭ提領十八萬元時，被民眾記下車號報警；警方循線查獲林姓、葉姓男子，通知彭婦她卻否認被騙，堅稱是替丈夫改運。警方將十八萬發還彭婦，林、葉二人依詐欺罪嫌函送檢方偵辦。

台中市警四分局上月廿一日接獲余姓市民通報，兩名年輕男子帶著一名老婦人到超商ＡＴＭ領款，再搭車離開；他過去有類似被詐騙經驗，擔心老婦人受害，記下車牌報警追查。

警方調閱監視器，發現涉案車輛違規停在南屯區河南路、大墩十二街口，前往帶回車內廿一歲林姓、廿三歲葉姓男子，查扣金十八萬元；林稱有生基位要賣給彭婦才會收取款項，不過細節交代不清，也提不出任何公司授權與生基位證明。

警方聯絡彭婦，彭婦不信自己遭詐騙，稱丈夫因病臥床多年，款項是為了購買某園區「生基位」替丈夫改運，另外也遊說親友投資，對於投入多少資金她閉口不談，向警方要回十八萬元即離去。

警方偵詢後將林、陳二人依詐欺取財罪函送檢方調查；疑被冒名的生基位業者近日也在官網公告，有人假借公司名義行騙，呼籲消費者直接撥打公司電話洽詢，以免上當。

警方說，「生基位」是類似風水的民俗信仰，俗稱「活人棺」，將生者指甲、毛髮、衣物、八字等物品，放入骨灰罈內，再放置在風水良好靈骨塔位或墓地，藉此改善生者運勢、健康；坊間有合法販售「生基位」業者，一個塔位或墓地要價數萬元至數十萬元不等，但也多次發生歹徒利用此行騙案例。

丈夫 風水 詐騙

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