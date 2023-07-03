智能手錶意外自燃 新北國小男童燒傷送醫

新北市10歲男童日前在前往補習班的路上，兒童智能手錶突然自燃致手臂燒燙傷，警消獲報將傷者緊急送醫治療。警消提醒若遇意外謹記「沖、脫、泡、蓋、送」，以降低傷害。

新北消防局第5大隊今天發布新聞稿指出，隨著科技進步，不少家長會替小孩選購具定位及通話功能的兒童智能手錶，但也要注意可能的風險。有10歲小學5年級男童6月30日下午從家裡往補習班的路上，手錶就突然發生自燃意外。

警消指出，男童雖迅速脫掉手錶，仍造成右手前臂及左手的手指燒燙傷，附近店家先幫忙塗藥膏後，學童再前往補習班，老師見狀立即報案叫救護車，救護人員到達現場後給予急救處置，並緊急送往土城醫院治療。

消防局第5大隊長鍾世銘表示，智慧型手錶品質良莠不齊，為避免自燃或爆炸危險，請購買有認證信賴的品牌產品。民眾如果遇燒燙傷情形，一定要「沖、脫、泡、蓋、送」，讓皮膚降低熱度、減少腫脹、減低傷害，並立即送醫院急診，萬一身上不小心著火，切記「停、躺、滾」，馬上停住，輕躺下來，用雙手護著臉部，左右翻滾，可撲滅火勢。