智能手錶意外自燃 新北國小男童燒傷送醫
新北市10歲男童日前在前往補習班的路上，兒童智能手錶突然自燃致手臂燒燙傷，警消獲報將傷者緊急送醫治療。警消提醒若遇意外謹記「沖、脫、泡、蓋、送」，以降低傷害。
新北消防局第5大隊今天發布新聞稿指出，隨著科技進步，不少家長會替小孩選購具定位及通話功能的兒童智能手錶，但也要注意可能的風險。有10歲小學5年級男童6月30日下午從家裡往補習班的路上，手錶就突然發生自燃意外。
警消指出，男童雖迅速脫掉手錶，仍造成右手前臂及左手的手指燒燙傷，附近店家先幫忙塗藥膏後，學童再前往補習班，老師見狀立即報案叫救護車，救護人員到達現場後給予急救處置，並緊急送往土城醫院治療。
消防局第5大隊長鍾世銘表示，智慧型手錶品質良莠不齊，為避免自燃或爆炸危險，請購買有認證信賴的品牌產品。民眾如果遇燒燙傷情形，一定要「沖、脫、泡、蓋、送」，讓皮膚降低熱度、減少腫脹、減低傷害，並立即送醫院急診，萬一身上不小心著火，切記「停、躺、滾」，馬上停住，輕躺下來，用雙手護著臉部，左右翻滾，可撲滅火勢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言