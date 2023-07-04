童被爸痛打 新北市府助聲請保護令

新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會 新北有女學童因考試未達父親標準，被迫下跪用藤條抽打，傷痕累累。市府昨原計畫讓這名父親上親職教育課程，但外界質疑對孩子保護不足，家防中心決定協助孩子向法院聲請保護令，禁止父親再施暴。

女童6月29日晚上因成績未達標準遭父親責打，父親將體罰影片上網；隔天校方啟動關懷輔導程序，確認孩子傷勢及事件經過，也通報社會局處理。

新北家防中心主任許芝綺說，這名父親認為出發點是為孩子好，但方法錯了，傷害孩子尊嚴的教養行為，可能產生一輩子陰影。昨已由學校、社工及家防官家訪，告誡父親不得再有不當管教，提供即時的親職教養指導，要求同住家屬共同擔負教養分工，維護孩子安全。

這名父親和妻子育有3名孩子，年輕但觀念老派，強調「教養就是該糖和鞭子並行…不然大一點哪裡還管得動」。昨天他又被起底5年前曾將女兒理光頭，同樣在臉書留下鐵證，但未被通報。他辯解，女兒當時頭髮少又短，常在學校被笑，經過討論及確認意願，決定長痛不如短痛，理掉頭髮試著重長，現在髮量終於好一點。

家暴打小孩 兒科醫停職

桃園則有一名兒科醫師在臉書發文，自曝因單親管教3名小孩無方，曾動手打過小孩，還用腳底板推倒他們，卻遭前妻反駁，直指孩子根本是被踹，還被打了50幾個巴掌。桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心昨表示已介入處置，3名孩子現在都由生母與祖父、母照顧。

該名兒科醫師任職知名婦科連鎖診所，主管蘇怡寧於臉書發文「家暴就是不對，必須嚴厲譴責」，已暫停該醫師臨床所有職務靜候調查，務求真相水落石出。

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