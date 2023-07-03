聽新聞
test
0:00 / 0:00
重機騎士下阿里山撞山壁亡 未見致命傷檢將解剖
台南市侯姓男子昨天下午騎重機與車友一同下山，行經阿里山公路69.6公里處時不明原因自撞山壁跌入水溝失去意識，經緊急送醫仍不治；檢警今天相驗，外觀雖有多處挫傷、瘀青，但無法確認致命傷，將於本周三上午解剖釐清死因。
據了解，年約50歲侯男騎黃牌重機與20多名車友相約跑山，下山途中在台18線69.6公里處，疑因過彎不慎，左轉時摔進右側路旁水溝，身受重傷、意識不清，當時恰巧有名退休護理師路過，加入搶救行列，一直CPR至救護車抵達。
縣消防局下午2點21分獲報即派奮起湖救護車前往救援，接手CPR及相關急救處理，送阿里山醫療站緊急醫療處置，後轉往嘉義市聖馬爾定醫院搶救，下午6點37分宣告不治，事故原因警方調查中。
警方調閱行車紀錄器查看，重機車騎士是在過彎道時，不慎自摔公路旁水溝。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言