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重機騎士下阿里山撞山壁亡 未見致命傷檢將解剖

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

台南市侯姓男子昨天下午騎重機與車友一同下山，行經阿里山公路69.6公里處時不明原因自撞山壁跌入水溝失去意識，經緊急送醫仍不治；檢警今天相驗，外觀雖有多處挫傷、瘀青，但無法確認致命傷，將於本周三上午解剖釐清死因。

據了解，年約50歲侯男騎黃牌重機與20多名車友相約跑山，下山途中在台18線69.6公里處，疑因過彎不慎，左轉時摔進右側路旁水溝，身受重傷、意識不清，當時恰巧有名退休護理師路過，加入搶救行列，一直CPR至救護車抵達。

縣消防局下午2點21分獲報即派奮起湖救護車前往救援，接手CPR及相關急救處理，送阿里山醫療站緊急醫療處置，後轉往嘉義市聖馬爾定醫院搶救，下午6點37分宣告不治，事故原因警方調查中。

警方調閱行車紀錄器查看，重機車騎士是在過彎道時，不慎自摔公路旁水溝。

重機騎士不明原因自撞山壁跌入水溝失去意識送醫不治，將解剖查死因。圖／本報資料照片
重機騎士不明原因自撞山壁跌入水溝失去意識送醫不治，將解剖查死因。圖／本報資料照片
重機騎士下阿里山公路時不明原因自撞山壁跌入水溝失去意識送醫不治，檢警將於周三解剖查明死因。圖／本報資料照片
重機騎士下阿里山公路時不明原因自撞山壁跌入水溝失去意識送醫不治，檢警將於周三解剖查明死因。圖／本報資料照片

重機 阿里山 自撞 車禍

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