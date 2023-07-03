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宅男專詐追星族！累犯4次又騙倒25人 阿妹歌迷遭詐3萬

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

無業黃姓男子看準追星商機，今年初在臉書各演唱會社團及社群，假賣張惠妹、五月天、蔡依林及南韓天團BlackPink等藝人的演唱會門票，25名歌迷受害，得手21萬餘元，一名阿妹男歌迷遭詐3萬元；警方獲報，循線在高雄旅店逮獲黃男，發現黃先前已有4次詐騙記錄，仍不知悔改。

警方調查，黃姓男子（27歲）家住台北市，因無業缺錢花用，利用粉絲熱切追星心態，透過IG、Line、FB等社群軟體，張貼販售五月天天團、天后張惠妹及蔡依林，以及南韓天團BlackPink來台演唱會的門票，佯稱門票多買或臨時無法看演唱會等理由售出門票，讓第一時間搶不到門票的歌迷信以為真。

黃見歌迷上鉤後，以私訊方式聯繫被害人，待被害人下單匯款後，即將對方封鎖搞失聯，導致多名被害人看不成演唱會還被騙錢，傷心又傷了荷包。

三民二警分局偵查隊警方接獲歌迷報案，經清查共有10男、15女共計25名歌迷受害，遭詐21萬餘元；其中一名吳姓男子是張惠妹鐵粉，一口氣下單買3萬元門票，連演唱會的門都進不去。

另有歌迷買票時，一再和黃確認「不要騙我，你搶票這麼厲害，之後可以請你幫忙」，黃還聲稱「只會幫你，不會騙你」，結果一樣買到空氣票。

警方循線查出黃曾以同樣手法詐騙全台歌迷、有4次詐欺行為的黃男涉案，追查發現黃因多次詐欺行為唯恐被警方發現行蹤，全台趴趴走，6月底落腳在高雄市新興區中山路的旅店，將他拘提到案。

黃坦承犯案，供稱所得贓款都花在吃喝玩樂，警詢後，依詐欺罪嫌將黃移送偵辦，檢察官訊後，以3萬元交保候傳。

無業的黃姓男子，看準追星商機，今年初在臉書各式演唱會社團及Line社群，假賣張惠妹、五月天、蔡依林及南韓天團BlackPink等演唱會門票，有25名歌迷受害，警方將黃拘提到案。記者石秀華／翻攝
無業的黃姓男子，看準追星商機，今年初在臉書各式演唱會社團及Line社群，假賣張惠妹、五月天、蔡依林及南韓天團BlackPink等演唱會門票，有25名歌迷受害，警方將黃拘提到案。記者石秀華／翻攝
警方追查黃假售票真詐財時，發現有歌迷向黃確認「不要騙我，你搶票這麼厲害，之後可以請你幫忙」，黃還聲稱「只會幫你，不會騙你」，結果一樣買到空氣票。記者石秀華／翻攝
警方追查黃假售票真詐財時，發現有歌迷向黃確認「不要騙我，你搶票這麼厲害，之後可以請你幫忙」，黃還聲稱「只會幫你，不會騙你」，結果一樣買到空氣票。記者石秀華／翻攝
無業的黃姓男子，看準追星商機，今年初在臉書各式演唱會社團及Line社群，假賣張惠妹、五月天、蔡依林及南韓天團BlackPink等演唱會門票，有25名歌迷受害，警方將黃拘提到案。記者石秀華／翻攝
無業的黃姓男子，看準追星商機，今年初在臉書各式演唱會社團及Line社群，假賣張惠妹、五月天、蔡依林及南韓天團BlackPink等演唱會門票，有25名歌迷受害，警方將黃拘提到案。記者石秀華／翻攝

演唱會 詐欺 詐騙

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