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只差幾秒！瀝青工人樹蔭下睡午覺 險遭休旅車輾壓

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東縣台11線成功路段今天中午發生一起意外事故，李姓清潔隊員趁中午休息開車返家，開車行經116.5公里處準備右轉產業道路，豈料當時修補路面的周姓瀝青工人躺在路旁樹蔭睡覺，李男一時不察竟往周男方向撞去，現場其餘工人見狀大聲呼喊，李男及時踩住煞車，周男命大，僅頭部輕微擦傷。

公路總局台東工務段在台11線116.5公里處正進行道路刨鋪作業，今天中午發生事故，一輛休旅車撞上一名瀝青工人。

成功警分局指出，今天中午12點27分，李姓男子（72歲）開休旅車返家，從台11線右轉產業道路，疑未看見周姓男子（49歲）躺臥在斜坡路面睡覺，直接往周男方向行駛，所幸休旅車及時煞住未繼續行進，周男僅頭部受到輕微擦撞。

警方表示，周男意識清醒，經送衛服部台東醫院成功分院救治後無大礙，肇事的李姓男子酒測值是零，詳細事故原因要進一步調查釐清。

周姓工人躺在馬路右側的樹蔭下休息，險遭黑色休旅車輾過，所幸僅頭部受到擦傷。記者徐白櫻／翻攝
周姓工人躺在馬路右側的樹蔭下休息，險遭黑色休旅車輾過，所幸僅頭部受到擦傷。記者徐白櫻／翻攝

休旅車 台東

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