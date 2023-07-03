彰化雕刻店因鄰居失火獲賠830萬 業者嘆拿不到錢

王姓女子110年在彰化縣秀水鄉經營小吃店用火不當引發大火，延燒一旁雕刻店、家具店，遭雕刻店求償830萬元，法院日前判賠。但業者今天無奈說，王女沒錢，一毛都拿不到。

來自印尼的王姓女子在彰化縣秀水鄉彰鹿路承租店面經營小吃店，民國110年7月1日上午8時許，王女使用瓦斯煮飯後未將控制鍵拉起關閉火源，也未將瓦斯鋼瓶確實關閉，造成瓦斯洩漏遇火源引燃，延燒周邊可燃物，火勢向四周擴散，最後造成相鄰5間店面燒毀。

刑事部分，王女111年6月遭依失火燒燬現供人使用住宅罪，判處有期徒刑6月，可易科罰金；民事賠償部分，經營神桌、神轎製造及檀香、沉香、工藝雕刻品買賣的陳姓業者原求償新台幣8500萬元，審理言詞辯論時，業者同意以830萬元計算，法院5月底判決如數賠償。

「拿不到錢啦」陳姓業者今天接受媒體聯訪表示，王女離婚、要養育小孩，並表示沒有錢，雕刻店內有檀香、沉香、工藝雕刻品等，價值就近2000萬元，加上機械設備、廠房等，總值逾8000萬元，他求償830萬元，是因重建已花費近600萬元，加上設備200多萬元，共800多萬元，他向法官說「給我這些就好」。

陳姓業者說，求償太多，拿不到錢也沒用，雖然法院判決賠償，但實際一毛錢都拿不到，只有拿到一張債權憑證，無奈又能怎樣；彰化福興鄉長蔣煙燈也是受害地主之一，他今天說，已放棄追究，因為王女也是「辛苦人」，幸好整件事只有財損、人平安就好。