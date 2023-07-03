影／未禮讓行人開罰 駕駛遇豬也「禮讓豬先行」網笑翻

開車未禮讓行人新制提高罰則，但在路上遇「豬過馬路」該怎麼辦？昨天傍晚蘇姓男子開車行駛在蘇澳鎮永春路，赫見前方一條大豬閒晃過馬路，他在臉書貼文「單兵該如何處理」，吸引底下一堆網友留言笑翻，還有人建議「請齊天大聖來處理」。警方表示，飼主疏縱禽畜在道路奔走，可以開罰300元至600元。

6月30日上路的《道路交通管理處罰條例》34條修法，新制重點提高未停車禮讓行人的罰責，的確促使很多駕駛人提高警覺，尤其在經過斑馬線時會特別放慢速度，停車禮讓行人，可是遇到動物過馬路呢？

蘇姓男子說，他昨天從東澳湧泉泡腳回程，開車轉往蘇澳閒逛，在白米社區的永春路上突然遇到一頭重約80幾公斤的大豬閒晃過馬路，大豬從路邊白線走向馬路中間的雙黃線，再走向車身旁，他減速把車往右靠路邊「禮讓豬先行」，同時也把這個畫面錄下貼臉書。

他在臉書說，「現在開車最夯議題斑馬線看到人要停..，但我遇到豬豬閒晃，請問單兵該如何處置」，貼文引來網友哈哈大笑，有人建議「請齊天大聖來抓豬」，「二師兄又調皮了」，「撞上去就有烤乳豬可以吃」；據了解，這頭豬是社區「常客」，經常有人去餵牠吃東西。