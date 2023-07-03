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3人登馬崙山…1男腳程快卻失蹤 台中消防上山搜尋中

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

3人昨天到台中市攀爬谷關七雄的馬崙山爬山，其中腳程快的葉姓男子失蹤，2名友人昨天報案，台中消防隊員昨天上山搜尋到半夜，今天持續搜尋，仍未找到人。

報案者說，他們昨天中午登頂後，體力較佳的葉姓男子先下山，2名友人隨後慢慢下山，友人昨天下午3點回到登山口，卻不見葉男蹤跡，等到下午4點多立即報案。

台中市消防局派谷關及和平分隊4人搜尋，由谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊前往搜尋，至凌晨12點未發現，今天早上繼續派人搜尋中。

葉男的友人也在臉書登山借問站po文和照片，「請廣大山友幫忙」，內容提到，朋友7月2日早上8點20分登馬崙山，中午11點56分登頂，12點15分下山，中午1點10分後沒多久過第二涼亭後就沒看到他，友人昨天下午4點30分報案。

3人昨天到台中登馬崙山，其中一人失蹤，台中市消防局緊急搜尋中。圖／取自臉書登山借問站
3人昨天到台中登馬崙山，其中一人失蹤，台中市消防局緊急搜尋中。圖／取自臉書登山借問站

台中市 失蹤

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