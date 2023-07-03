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中興紡織廠大火現勘火場連通 外包商老闆、員工窒息致命

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市楊梅區中興紡織廠的酯聚合工廠停工歲修突然失火，造成外包商邱姓老闆和洪姓員工兩人身亡，桃園地檢署檢察官今天會同消防局、市府勞檢處人員進火場勘驗調查起因，發現火場三至五樓連通，火勢一發無法避免，檢察官黃于庭下午相驗死因後表示，等火災鑑定報告和勞檢處報告出來後釐清真相。

中興紡織廠的酯聚合工廠停工歲修，外包商邱姓老闆帶領洪姓、吳姓員工至五樓廠房檢修風管等設備，不料突然大火從廠房三樓往上延燒到五樓，吳姓員工幸運逃生，邱姓老闆和洪姓員工不治，檢察官會同桃園市消防局、勞動檢查處人員進入火場勘驗調查釐清起火原因。

勘驗調查人員在火場發現起火層三到五樓連通建築，根據目擊者指稱起火點在三樓，這點還須進一步鑑定查明，不過邱男、洪男兩人是在五樓廠房施作，火場仍留有部分乙二醇、對苯二甲酸及熱煤油等原料，數量多少，是否促燃，仍須進一步釐清。

黃于庭率法醫相關人員前往中壢殯儀館，對火災身亡的邱姓老闆、洪姓員工相驗死因，初步相驗研判兩人窒息致命，並有吸入性嗆傷及大面積燒傷。邱姓老闆家屬表示，起火原因如何，檢警本來就要調查清楚，要等調查結果出來再說。洪姓員工家屬說，洪是臨時工，家屬不知道現場狀況，希望釐清真相。

桃園地檢署表示，檢察官前往中興紡織火警現場履勘及進行死者相驗程序，將持續指揮警方偵查相關細節，釐清起火事實，並查明相關單位有無疏失或涉及不法情事。市府勞動檢查處說，此案件進入司法調查程序，該處配合後續案情檢查。

桃園地檢署察官黃于庭（見圖）相驗中興紡織廠大火死者，表示等火災鑑定報告和勞檢處報告出來查明真相。記者曾增勳／攝影
桃園地檢署察官黃于庭（見圖）相驗中興紡織廠大火死者，表示等火災鑑定報告和勞檢處報告出來查明真相。記者曾增勳／攝影
楊梅中興紡織廠酯聚合工廠大火，邱姓老闆和洪姓員工兩人身亡，檢方率消防、勞檢處人員勘驗火場調查。記者曾增勳／攝影
楊梅中興紡織廠酯聚合工廠大火，邱姓老闆和洪姓員工兩人身亡，檢方率消防、勞檢處人員勘驗火場調查。記者曾增勳／攝影
桃園地檢署檢察官與中興紡織廠大火死者家屬相驗死因。記者曾增勳／攝影
桃園地檢署檢察官與中興紡織廠大火死者家屬相驗死因。記者曾增勳／攝影

老闆 桃園 火災

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