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影／高中少女應徵字幕員 簽「秘密合約」淪人頭被害人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

暑假來臨，不少年輕學子會打工賺外快，不過詐騙集團猖獗，也把目標轉向年輕學子，台中大甲一名高中少女，因在IG找到「字幕專員」的工作，應徵後卻被對方誆騙，操作網站失敗，需要提供帳戶幫忙領錢「將功贖罪」，少女提供帳戶後還幫忙轉錢，導致自己帳戶變成警示帳戶，她也成詐騙集團共犯，台中市刑大提醒，年輕學子暑期打工要多留意。

台中市刑大經濟組統計，今年1月迄今共有18件假求職詐騙案件，財損金額達20萬元，其中大甲區17歲王姓女高中生，上月間在網路平台Istangram尋找打工機會，發現有「純字幕專員」的求職廣告，少女以為是正當工作，前往應徵獲錄取，對方還要求她簽署「秘密合約書」。

接著對方要求少女註冊不明網站，隨後再謊稱少女操作網站失敗，之後藉口少女需要提供自己的帳戶，協助公司領錢，轉到公司指定帳戶，以此「將功贖罪」，少女看到帳戶內有轉入10萬元後，隨即再幫忙對方轉帳到指定帳戶，少女淪為幫忙詐騙集團的幫之凶，帳戶也因此遭到警示。

台中市刑大提醒，暑假期間，年輕學子打工、應徵時，要提高警覺，小心防範詐騙集團藉機騙取存摺、提款卡、身分證等個人重要證件，如果遇到下列五種狀況，更要詳加查證，分述如下：

(一) 公司營運、工作內容等回答不明或表示不方便於電話中說明，但一再強調報酬高、赴國外兼旅遊、工作輕鬆、錄取名額有限等訊息。

(二) 工作內容並非正當經營（如載送應召女郎之司機），約在車站、公園、咖啡店等公共場所面試。

(三) 要求交付身分證、提款卡、存摺，或申辦多支手機門號。

(四) 以辦理薪資入帳設定為由，要求至自動提款機操作。

(五) 要求認購投資或刷卡買公司產品，以衝個人業績或作為錄用條件。

台中市警局提醒，想要利用暑期打工的學生，要謹守「重要證件不離身、應徵面試結伴行、提高警覺多諮詢、掏錢繳費先查證、苗頭不對即閃人」的五大原則，以防被詐騙。

台中大甲17歲少女應徵打字員時，遭到詐騙，帳戶提供給詐騙集團後，變成幫忙轉帳贓款的幫凶，歹徒還要求少女簽署秘密合約書，以免犯行露餡。圖／台中市刑大提供
台中大甲17歲少女應徵打字員時，遭到詐騙，帳戶提供給詐騙集團後，變成幫忙轉帳贓款的幫凶，歹徒還要求少女簽署秘密合約書，以免犯行露餡。圖／台中市刑大提供
台中大甲17歲少女應徵打字員時，遭到詐騙，帳戶提供給詐騙集團後，變成幫忙轉帳贓款的幫凶。圖／台中市刑大提供
台中大甲17歲少女應徵打字員時，遭到詐騙，帳戶提供給詐騙集團後，變成幫忙轉帳贓款的幫凶。圖／台中市刑大提供
台中大甲17歲少女應徵打字員時，遭到詐騙，帳戶提供給詐騙集團後，變成幫忙轉帳贓款的幫凶。圖／台中市刑大提供
台中大甲17歲少女應徵打字員時，遭到詐騙，帳戶提供給詐騙集團後，變成幫忙轉帳贓款的幫凶。圖／台中市刑大提供
台中大甲17歲少女應徵打字員時，遭到詐騙，帳戶提供給詐騙集團後，變成幫忙轉帳贓款的幫凶。圖／台中市刑大提供
台中大甲17歲少女應徵打字員時，遭到詐騙，帳戶提供給詐騙集團後，變成幫忙轉帳贓款的幫凶。圖／台中市刑大提供

詐騙集團 打工

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