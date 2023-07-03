影／新北樹林「行的安全」交通大執法 2個月取締948件
新北市樹林警分局自5月配合警政署同步啟動「行的安全」交通大執法，2個月下來針對車輛未禮讓行人、以及行人違規等樣態，共取締948件，同時會勘易肇事路段改善硬體設施，配合交通宣導，期許提升用路安全。
樹林警分局統計，5月迄今共取締「車輛不停讓行人」206件、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」31件、「人行道（騎樓）違規停車」389件、「取締道路障礙」124件、「行人違規」198件。
此外並會勘易肇事路段，改善交通號誌、標誌及相關硬體設施強化行人安全，譬如在重要路口的行人觸控式號誌增設爆閃燈，特定路段增設測速照相防止飆車。巡邏勤務則加強取締車輛闖紅燈、未停讓行人、以及行人違規，今天上午還到鎮前街博愛一街口、保安街一段、中正路三福街等重要路口執行路檢勤務及宣導。
警方表示，為提升行人安全，新法已於6月30日實施，取締標準維持現行距離行人3公尺內不停讓即開罰，但最高罰則從3600元加重至6000元、記點3點、接受3小時道安講習，因未禮讓行人致人受傷者，吊扣駕照一年；致人重傷或死亡者，吊銷駕照。呼籲駕駛人與行人共同遵守，建立「路口停讓」觀念，減少事故發生。
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