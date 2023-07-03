快訊

獨／侯友宜首度表態！支持合乎中華民國憲法的九二共識

真夏日降臨 專家指這兩天最熱「短時間內生不出颱風」

傳LINE訊息「1開頭」讓人氣炸！ 一票苦主煩死：這種人真的超多

影／新北樹林「行的安全」交通大執法 2個月取締948件

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林警分局自5月配合警政署同步啟動「行的安全」交通大執法，2個月下來針對車輛未禮讓行人、以及行人違規等樣態，共取締948件，同時會勘易肇事路段改善硬體設施，配合交通宣導，期許提升用路安全。

樹林警分局統計，5月迄今共取締「車輛不停讓行人」206件、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」31件、「人行道（騎樓）違規停車」389件、「取締道路障礙」124件、「行人違規」198件。

此外並會勘易肇事路段，改善交通號誌、標誌及相關硬體設施強化行人安全，譬如在重要路口的行人觸控式號誌增設爆閃燈，特定路段增設測速照相防止飆車。巡邏勤務則加強取締車輛闖紅燈、未停讓行人、以及行人違規，今天上午還到鎮前街博愛一街口、保安街一段、中正路三福街等重要路口執行路檢勤務及宣導。

警方表示，為提升行人安全，新法已於6月30日實施，取締標準維持現行距離行人3公尺內不停讓即開罰，但最高罰則從3600元加重至6000元、記點3點、接受3小時道安講習，因未禮讓行人致人受傷者，吊扣駕照一年；致人重傷或死亡者，吊銷駕照。呼籲駕駛人與行人共同遵守，建立「路口停讓」觀念，減少事故發生。

新北市樹林警分局今天在重要路口宣導行人安全相關交通新法。圖／警方提供
新北市樹林警分局今天在重要路口宣導行人安全相關交通新法。圖／警方提供
新北市樹林警分局今天在重要路口宣導行人安全相關交通新法。圖／警方提供
新北市樹林警分局今天在重要路口宣導行人安全相關交通新法。圖／警方提供

延伸閱讀

汐東線預計7月招標 民汐線由新北規畫「一車到底」

外銷前要通過檢疫 新北監測6處水生動物場結果出爐

不停讓就開罰⋯行人路權可以維持多久？網曝台人習性：做做樣子啦

新北大都會公園花海盛開 多色系百日草成打卡熱點

相關新聞

高市男假賣演唱會門票真詐財 全台騙逾25人詐21萬

高市27歲黃姓男子今年1月起在臉書各大演唱會社團及Line社群假賣知名歌手演唱會門票詐騙歌迷，警方初查全台被害人逾25人...

影／最美風景 駝背老人站斑馬線不知所措 外送員護送過馬路

一名行動不便的駝背長者今天走在台中市沙鹿區一處路口，他走在行人穿越道，汽機車都禮讓，但他走路速度很慢，始終過不了路口，一...

影／新北樹林「行的安全」交通大執法 2個月取締948件

新北市樹林警分局自5月配合警政署同步啟動「行的安全」交通大執法，2個月下來針對車輛未禮讓行人、以及行人違規等樣態，共取締...

嘉義63歲男巡視檳榔園 失足跌落土匪山30米懸崖獲救

嘉義市63歲方姓男子前天早上外出，搭計程車到土匪山一處檳榔園巡視，深夜未歸家屬心急報警，經警消合力1天1夜搜尋，在番路鄉...

聯結車滿載鋼筋闖紅燈 西濱竹南路口猛撞垃圾車還撞斷路桿

台61西濱快速公路南下94公里，位在竹南鎮垃圾場出入口，今天中午傳出有垃圾車與闖紅燈的聯結車發生車禍，造成垃圾車司機受傷...

影／駕訓班車新手上路 開進巷道馬上撞牆立即換教練開

台中市沙鹿區巷道內今天有駕訓班車輛行駛巷道，車撞民宅牆面後發生巨大聲響，車內疑似新手上路，立即換教練開車，網友看到影片說...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦