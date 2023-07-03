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嘉義63歲男巡視檳榔園 失足跌落土匪山30米懸崖獲救
嘉義市63歲方姓男子前天早上外出，搭計程車到土匪山一處檳榔園巡視，深夜未歸家屬心急報警，經警消合力1天1夜搜尋，在番路鄉台132線路旁發現方男的助行器，方男失足跌落30公尺深懸崖，救難人員將方男吊掛救出，送醫治療後意識清楚，已轉至普通病房。
家屬表示，63歲方男前天早上外出，直至晚上6點多都沒回家，住家周圍都找不到人，且電話無法聯繫。警方利用手機定位，鎖定位置在番路鄉半天岩山區附近，立即出動警力與嘉義縣救難協會一起搜救，但在定位處周遭地毯式搜尋未果。
警方調閱方男住家周遭監視器發現，他前天早上自行搭乘計程車外出，前往番路鄉土匪山區檳榔園巡視；昨早警消上山搜救，下午2點多在番路鄉土匪山近台132線一處檳榔園，發現方男助行器，並在30公尺深的懸崖內找到他。
方男當下意識不清、身體虛弱，頭部有受傷，救難人員使用吊掛器具垂降，合力將方男拉上路旁，並由救護車送往聖馬醫院就醫安置，經搶救後目前並無大礙，家屬對於警方及救難人員尋獲方男，再三表示由衷感謝。
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