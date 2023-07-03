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聯結車滿載鋼筋闖紅燈 西濱竹南路口猛撞垃圾車還撞斷路桿
台61西濱快速公路南下94公里，位在竹南鎮垃圾場出入口，今天中午傳出有垃圾車與闖紅燈的聯結車發生車禍，造成垃圾車司機受傷送醫，由於肇事聯結車滿載鋼筋，車頭還撞斷一根路桿後騎上中央分隔島，增加拖吊作業難度，目前現場事故還在排除中。
竹南鎮公所清潔隊長鍾興萬表示，經調閱路口監視器，發現對方車輛明顯是闖紅燈。當時林姓司機駕駛垃圾車綠燈起步，正要穿越路口時，該輛由北往南行駛、滿載鋼筋聯結車「直直來」完全沒煞車減速，最後一刻才偏離車道閃避，但還是與垃圾車車頭發生猛烈碰撞。
鍾興萬表示，清潔隊林姓司機有明顯肢體擦挫傷，目前意識清楚暫無大礙，還在醫院診療觀察中，希望警方能加強該路段的取締作為，來嚇阻大車闖紅燈的違規行為。
警方表示，目前南下車道全線封閉，僅開放側車道通行，方便鋼筋吊掛及聯結車的拖吊作業，呼籲行駛該路段車輛遵守相關交通管制。
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