聯結車滿載鋼筋闖紅燈 西濱竹南路口猛撞垃圾車還撞斷路桿

台61西濱快速公路南下94公里，位在竹南鎮垃圾場出入口，今天中午傳出有垃圾車與闖紅燈的聯結車發生車禍，造成垃圾車司機受傷送醫，由於肇事聯結車滿載鋼筋，車頭還撞斷一根路桿後騎上中央分隔島，增加拖吊作業難度，目前現場事故還在排除中。

竹南鎮公所清潔隊長鍾興萬表示，經調閱路口監視器，發現對方車輛明顯是闖紅燈。當時林姓司機駕駛垃圾車綠燈起步，正要穿越路口時，該輛由北往南行駛、滿載鋼筋聯結車「直直來」完全沒煞車減速，最後一刻才偏離車道閃避，但還是與垃圾車車頭發生猛烈碰撞。

鍾興萬表示，清潔隊林姓司機有明顯肢體擦挫傷，目前意識清楚暫無大礙，還在醫院診療觀察中，希望警方能加強該路段的取締作為，來嚇阻大車闖紅燈的違規行為。