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影／駕訓班車新手上路 開進巷道馬上撞牆立即換教練開
台中市沙鹿區巷道內今天有駕訓班車輛行駛巷道，車撞民宅牆面後發生巨大聲響，車內疑似新手上路，立即換教練開車，網友看到影片說，只能說真的是新手，如果這樣也通過考試，就真是行人地獄。
民眾今天在在臉書爆廢公社二館po影片，標明今天在台中沙鹿區台灣大道一處巷道內，一輛駕訓班的轎車，開進巷道後，車撞民宅牆壁，畫面被監視器po下，發文民眾說「碰碰車又出現了」；畫面中，轎車撞到牆面後發生巨大撞擊聲，車內駕駛和乘客都下車查看，隨即換人開車再上路，巨大聲音驚動附近居民外出查看。
網友看到影片說，這次駕訓班新手考試，考生一定0分，有人開玩笑說，應判定終身不得再考照，還有人寫「前保桿快掉了，還不放過他」，也有人問，一看就是新手學開車，但新手上路，有誰會這樣撞牆？
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