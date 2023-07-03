前司機忘不了載客時光 竊遊覽車「純兜風」還想開到東部看海

高雄44歲的李姓男子，昨天上午11時許從小港住家騎車到燕巢區，看到一輛遊覽車鑰匙未拔，大膽將整輛車開走，業者發現車輛遭竊報警，警方最後在台南南化區紫竹寺找到李男，李稱是單純開車兜風，感受以前開遊覽車的過往，理由讓員警哭笑不得，今岡山分局依竊盜罪嫌將李男移送地檢署偵辦。

警方調查，李男目前無業，曾擔任職業遊覽車司機，因此對於駕駛遊覽車相當熟練，也知道有些業者都會將鑰匙留在車上；昨天上午11時許，見深水路段一輛遊覽車留有鑰匙，於是就跳上車大膽將整輛車開走。

吳姓業者發現停在燕巢區深水路上的遊覽車遭竊，隨即報警查辦，警方獲報後調閱監視器畫面，發現李男從燕巢區一路往台南方向行駛，隨即通報台南玉井分局協助查緝，最後在台南市南化區紫竹寺一帶找到失竊的遊覽車，當場逮捕李男，獲報後2小時就宣告破案。

由於遊覽車變賣困難，李男遭逮後辯稱不是要開車去轉賣，因為之前曾當過遊覽車司機，看到鑰匙未拔才想說開來過過癮，回憶以前載客時光，原本還計畫開到台東看海，沒想到開走後不久就被警方查到。