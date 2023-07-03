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大門鑰匙放窗台賊拿了就開 偷3萬和保養品女屋主氣炸

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

曾姓男子在高雄鳳山區三民路見張姓女子住家窗台有一把鑰匙，開門後搜刮3萬現金、2支手機及信用卡和存摺及6瓶保養品離去。記者石秀華／翻攝
曾姓男子在高雄鳳山區三民路見張姓女子住家窗台有一把鑰匙，開門後搜刮3萬現金、2支手機及信用卡和存摺及6瓶保養品離去。記者石秀華／翻攝
曾姓男子因缺錢花用，在高雄鳳山區三民路尋找下手目標，見張姓女子住家窗台有一把鑰匙，試著開門，果真將門打開，搜刮3萬現金、2支手機及信用卡和存摺，連6瓶女性保養品都不放過，張返家驚見遭闖空門報警，警方昨逮獲曾男，但現金已花光。

鳳山警分局成功派出所警方上月底中午12時許，接獲張姓女屋主（54歲）報案，張指稱位於鳳山區三民路上住家遭小偷闖入，警方獲報派員到場鑑識，張女清點財物，共損失現金3萬元，另信用卡2張、存摺5本、手機2支，以及女性保養品6瓶都被偷走，估計損失約8萬。

張女告知警方，小偷拿了她放在窗台上的鑰匙，才輕易闖入家門，警方受理後，擴大調閱週邊監視器，發現竊賊先駕駛轎車，將車停在附近巷弄中，再徒步找尋下手目標。

警方以車追人，鎖定在大寮區鳳屏一路一帶出沒的的曾姓男子（45歲）涉案，昨午12時許前往現場逮人。

曾坦承因缺錢花用才下手行竊，警方見曾居無定所，以車為家，隨後在其轎車上的行李箱取出竊得手機、存摺、信用卡及保養品等贓物，但現金已花光。警詢後，依竊盜罪嫌移送偵辦。

高雄曾姓男子在鳳山區三民路見張姓女子住家窗台有一把鑰匙，開門後搜刮3萬現金、2支手機及信用卡和存摺及6瓶保養品離去，警方3天後循線逮人。記者石秀華／翻攝
高雄曾姓男子在鳳山區三民路見張姓女子住家窗台有一把鑰匙，開門後搜刮3萬現金、2支手機及信用卡和存摺及6瓶保養品離去，警方3天後循線逮人。記者石秀華／翻攝
高雄曾姓男子在鳳山區三民路見張姓女子住家窗台有一把鑰匙，開門後搜刮3萬現金、2支手機及信用卡和存摺及6瓶保養品離去，警方逮獲曾男起出贓物。記者石秀華／翻攝
高雄曾姓男子在鳳山區三民路見張姓女子住家窗台有一把鑰匙，開門後搜刮3萬現金、2支手機及信用卡和存摺及6瓶保養品離去，警方逮獲曾男起出贓物。記者石秀華／翻攝

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