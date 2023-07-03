大門鑰匙放窗台賊拿了就開 偷3萬和保養品女屋主氣炸

曾姓男子在高雄鳳山區三民路見張姓女子住家窗台有一把鑰匙，開門後搜刮3萬現金、2支手機及信用卡和存摺及6瓶保養品離去。記者石秀華／翻攝 曾姓男子因缺錢花用，在高雄鳳山區三民路尋找下手目標，見張姓女子住家窗台有一把鑰匙，試著開門，果真將門打開，搜刮3萬現金、2支手機及信用卡和存摺，連6瓶女性保養品都不放過，張返家驚見遭闖空門報警，警方昨逮獲曾男，但現金已花光。

鳳山警分局成功派出所警方上月底中午12時許，接獲張姓女屋主（54歲）報案，張指稱位於鳳山區三民路上住家遭小偷闖入，警方獲報派員到場鑑識，張女清點財物，共損失現金3萬元，另信用卡2張、存摺5本、手機2支，以及女性保養品6瓶都被偷走，估計損失約8萬。

張女告知警方，小偷拿了她放在窗台上的鑰匙，才輕易闖入家門，警方受理後，擴大調閱週邊監視器，發現竊賊先駕駛轎車，將車停在附近巷弄中，再徒步找尋下手目標。

警方以車追人，鎖定在大寮區鳳屏一路一帶出沒的的曾姓男子（45歲）涉案，昨午12時許前往現場逮人。