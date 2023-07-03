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台中婦人上月穿紅衣在市府跳樓獲救 凌晨中彰投連續縱火釀2傷
台中市政府今凌晨發生婦人帶著汽油在台中、彰化和南投6、7處地點連續縱火案，造成兩人受傷送醫，幸無生危險。事後她提著汽油桶到霧峰警分局大里分駐所自首，警方初步查出，她正是上個月20日曾在市政府欲跳樓被救下的紅衣婦人，目前正進一步偵訊，以釐清案情。
據了解，這名婦人年約60多歲，有精神疾病就醫記錄，她上個月20日上午9時許，欲從文心樓9樓往中庭跳下，當時被市府員工發現通報攔阻，沒有發生憾事。
未料，今凌晨她騎著機車帶著汽油桶，先後前往梧棲、大里、市區復興路和彰化、南投等親友住處潑灑汽油縱火，並在南投造成兩人受傷送醫。
據了解，消防人員凌晨4時許據報前往大里路處理一件火警，待處理後即接到警方通知，該案疑似縱火，消防人員隨即派火調人員與警方會合，一起調查起火原因。
這名婦人凌晨5時到大里分駐所自首時聲稱自己患有憂鬱症，她在派出所裡曾數度高聲埋怨，指她曾對某人付出，但某人對她卻不好，情緒顯得激動，衛生局也派人到場了解，安撫其情緒。
對於婦人的連續縱火行為，消防人員顯得憂心，表示這就是城市裡的不定時炸彈，以往台中、高雄都發生過因縱火而造成人命案，認為政府應重視。據了解，婦人是凌晨騎機車帶著汽油，一路行經中彰投等地的6、7處親友住處，隨即潑灑汽油並點燃，接著即往下個地點前往。
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