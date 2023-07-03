嘉市男跌落30公尺深懸崖 救難人員日夜搜尋救回一命

嘉義市方姓男子1日跌落嘉縣番路鄉1處30公尺深懸崖，警方與搜救人員2日找到人，用吊掛器具將意識不清方男救出。（警方提供） 中央社 嘉市方姓男子1日外出失蹤，家人報警求援，警方查詢手機定位、調監視器畫面才確認人在嘉縣番路鄉土匪山區，日夜搜索終於發現人跌落30公尺深懸崖，用吊掛器具將意識不清方男救出送醫，已無大礙。

嘉義縣警察局中埔分局今天發布新聞稿表示，1日晚間接獲嘉義市警方轉報，郭女報案她63歲丈夫1日上午6時許從嘉義市住家外出後，直至下午6時都未返家，打手機也無法聯繫上，報案求援。

警方查詢方男手機定位顯示，人在番路鄉半天岩山區，當晚中埔分局即與嘉義縣救難協會共同展開搜救工作，但地毯式搜尋未果，再調閱方男住家周遭監視器，發現方男是搭乘計程車從住家離去，要去土匪山區巡檳榔園。

警方指出，2日上午再與番路消防隊、嘉義縣、市救難協會及嘉義市義勇特搜隊等數十人集結一同前往土匪山區展開搜救工作，下午2時許在土匪山近台132線一處檳榔園內尋獲方男所有物品，並在一旁約30公尺深懸崖看到方男卡在山壁上，經救難人員使用吊掛器具垂降至受困地點，成功協助脫困。

警方強調，方男當下意識不清、身體虛弱、頭部受傷，經救護車送往「聖馬」醫院就醫現已無大礙；家屬向警方及救難人員再三表示由衷感謝。