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家長注意！智能手表突爆炸自燃 男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

智能手表爆炸自燃，男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮。記者李易昌／翻攝
智能手表爆炸自燃，男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮。記者李易昌／翻攝
科技日新月異，家長會替家中孩童選購具定位、通話功能的兒童智能手表，隨時掌握小朋友的行蹤，但上月30日，新北市土城發生一起智能手表爆炸意外，導致一名10歲男學童右手臂二度燒燙傷，恐需植皮手術。

據了解，男童當天下午往補習班的路上，手腕上的兒童智能手表突爆炸自燃，右手前手臂二度及左手指一度的燒燙傷，好心店家幫忙塗藥膏，男童再前往補習班，補習班教師立刻打119並協助大量沖水，隨後由救護車送醫治療。

新北市政府消防局第五大隊長鍾世銘呼籲，網路上智慧型手表品質良莠不齊，為避免自燃或爆炸危機，應購買有認證信賴的品牌產品，民眾如果有燒燙傷情形，「沖、脫、泡、蓋、送」讓皮膚降低熱度、減少腫脹、減低傷害，並立即送醫院，萬一身上不小心著火時，切記「停、躺、滾」，馬上停住，輕躺下來，用雙手護著臉部，左右翻滾，可迅速撲滅火勢。

智能手表突爆炸自燃，男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮。記者李易昌／翻攝
智能手表突爆炸自燃，男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮。記者李易昌／翻攝
智能手表爆炸自燃，男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮。記者李易昌／翻攝
智能手表爆炸自燃，男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮。記者李易昌／翻攝
智能手表爆炸自燃，男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮。記者李易昌／翻攝
智能手表爆炸自燃，男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮。記者李易昌／翻攝

爆炸 智慧手錶

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