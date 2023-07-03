家長注意！智能手表突爆炸自燃 男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮

智能手表爆炸自燃，男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮。記者李易昌／翻攝 科技日新月異，家長會替家中孩童選購具定位、通話功能的兒童智能手表，隨時掌握小朋友的行蹤，但上月30日，新北市土城發生一起智能手表爆炸意外，導致一名10歲男學童右手臂二度燒燙傷，恐需植皮手術。

據了解，男童當天下午往補習班的路上，手腕上的兒童智能手表突爆炸自燃，右手前手臂二度及左手指一度的燒燙傷，好心店家幫忙塗藥膏，男童再前往補習班，補習班教師立刻打119並協助大量沖水，隨後由救護車送醫治療。