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無業男子連偷3車赴台東池上訪友 警方追捕百公里落網
台中市45歲楊姓男子想東漂打工，身上欠缺旅費，竟一路從台中、台東及池上竊取三輛貨車當代步工具，台東警方從太麻里跨縣追捕至屏東加祿，楊男疑因過度緊張，車子迴轉時不慎翻覆倒地，遭沿途追逐近百公里的警方逮捕。警方表示，楊嫌受擦挫傷，就醫無礙後依竊盜罪嫌送辦。
昨天傍晚，池上居民通報自家一輛小貨車失竊，直至晚間8點左右，大武警分局員警在南迴公路太麻里路段發現這輛失竊車，警方立即通報警網攔捕，竊嫌強行通過草埔隧道攔截點，順利跨越縣界抵達屏東縣。
警方不放棄，一路從台東追捕至屏東。晚間21點20分，楊嫌駕駛的贓車在屏東縣台1線448公里加祿路段翻覆，員警見狀通報消防隊救治，楊嫌送醫後無礙。
警方指出，楊嫌6月底先在台中市偷車開往台東，在台東沒油後又偷了第二輛開至池上，昨天下午油料再度用罄，找到第三輛鑰匙未拔的小貨車當代步工具，一路下來總共偷了3輛貨車，從獲報到查獲不到5小時，今天全案依竊盜罪嫌移送台東地檢署。
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