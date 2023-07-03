基隆警官酒後駕車肇事 3小時後找到人酒測值仍達1.34

基隆市警局督察科范姓股長昨晚涉嫌酒後開車肇事，警方偵詢後，今依公共危險罪嫌送辦；另記1大過、2小過懲處，改任一般警務員。聯合報系資料照片 基隆市警局督察科范姓股長昨晚涉嫌酒後開車，蔡男騎的機車發生碰撞，范陪同蔡男騎士就醫，留下資料後離去。警方3個多小時後找到范男，酒測值每公升高達1.34毫克，今依公共危險罪嫌送辦；另記1大過、2小過，調離督察科改任一般警務員。

市警局今天表示，范員昨晚6點53分開車行經大武崙沙灘附近三叉路口時，與50多歲蔡男騎的機車發生車禍。消防局獲派員前往現場救護，范員開車跟隨救護車前往醫院，陪同就醫後，留下個人資料給蔡男，就開車回家。

市警局交通隊、警四分局大武崙派出所員警處理事故，從蔡男口中得范員身分後，昨晚10點27分在范員的家中找到他，實施酒測數值為1.34mg/l，將他帶回調查，今天完成筆錄後，依公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

據了解，范員稱昨天中午獨自在家中喝酒，昨晚想去新北市金山泡湯，自認「酒退了」所以開車出門，途中肇事。