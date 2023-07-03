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基隆警官酒後駕車肇事 3小時後找到人酒測值仍達1.34

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市警局督察科范姓股長昨晚涉嫌酒後開車肇事，警方偵詢後，今依公共危險罪嫌送辦；另記1大過、2小過懲處，改任一般警務員。聯合報系資料照片
基隆市警局督察科范姓股長昨晚涉嫌酒後開車肇事，警方偵詢後，今依公共危險罪嫌送辦；另記1大過、2小過懲處，改任一般警務員。聯合報系資料照片
基隆市警局督察科范姓股長昨晚涉嫌酒後開車，蔡男騎的機車發生碰撞，范陪同蔡男騎士就醫，留下資料後離去。警方3個多小時後找到范男，酒測值每公升高達1.34毫克，今依公共危險罪嫌送辦；另記1大過、2小過，調離督察科改任一般警務員。

市警局今天表示，范員昨晚6點53分開車行經大武崙沙灘附近三叉路口時，與50多歲蔡男騎的機車發生車禍。消防局獲派員前往現場救護，范員開車跟隨救護車前往醫院，陪同就醫後，留下個人資料給蔡男，就開車回家。

市警局交通隊、警四分局大武崙派出所員警處理事故，從蔡男口中得范員身分後，昨晚10點27分在范員的家中找到他，實施酒測數值為1.34mg/l，將他帶回調查，今天完成筆錄後，依公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

據了解，范員稱昨天中午獨自在家中喝酒，昨晚想去新北市金山泡湯，自認「酒退了」所以開車出門，途中肇事。

市警局今天召開檢討會議，警察局長張樹德重申各單位主管落實「防制員警酒後駕車」作為。警方以范員身為督察人員，未能以身作則，知法違法，犯下「警察不可饒恕之酒駕行為」，顯已不適任督察工作，依違反「警察人員駕車安全考核實施要點」記1大過、2小過懲處，「拔官」後改降一般警務員，年終考績將考列丙等，並追究相關人員考核監督責任。

基隆市警局督察科范姓股長昨晚涉嫌酒後開車，在大武崙沙灘附近三叉路口發生車禍。圖／翻攝自GoogleMap
基隆市警局督察科范姓股長昨晚涉嫌酒後開車，在大武崙沙灘附近三叉路口發生車禍。圖／翻攝自GoogleMap

警察 基隆 酒駕

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