聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆警官酒後駕車肇事 3小時後找到人酒測值仍達1.34
基隆市警局督察科范姓股長昨晚涉嫌酒後開車，蔡男騎的機車發生碰撞，范陪同蔡男騎士就醫，留下資料後離去。警方3個多小時後找到范男，酒測值每公升高達1.34毫克，今依公共危險罪嫌送辦；另記1大過、2小過，調離督察科改任一般警務員。
市警局今天表示，范員昨晚6點53分開車行經大武崙沙灘附近三叉路口時，與50多歲蔡男騎的機車發生車禍。消防局獲派員前往現場救護，范員開車跟隨救護車前往醫院，陪同就醫後，留下個人資料給蔡男，就開車回家。
市警局交通隊、警四分局大武崙派出所員警處理事故，從蔡男口中得范員身分後，昨晚10點27分在范員的家中找到他，實施酒測數值為1.34mg/l，將他帶回調查，今天完成筆錄後，依公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
據了解，范員稱昨天中午獨自在家中喝酒，昨晚想去新北市金山泡湯，自認「酒退了」所以開車出門，途中肇事。
市警局今天召開檢討會議，警察局長張樹德重申各單位主管落實「防制員警酒後駕車」作為。警方以范員身為督察人員，未能以身作則，知法違法，犯下「警察不可饒恕之酒駕行為」，顯已不適任督察工作，依違反「警察人員駕車安全考核實施要點」記1大過、2小過懲處，「拔官」後改降一般警務員，年終考績將考列丙等，並追究相關人員考核監督責任。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言