高雄酒駕男自撞分隔島翻車 飛到對向撞兩輛無辜轎車

高雄30歲陳姓男子2日深夜酒後開車，行經大社區旗楠路16號前疑失控自撞中央分隔島，接著翻車至對向車道，波及路邊2部轎車，陳男幸運僅受輕傷，不願送醫，但他酒測值高達每公升0.43毫克，今被依公共危險罪送辦。

警方表示，昨深夜11時許，陳男從旗楠路東往西方向行駛，行經事故路段時，疑似往左失控，整輛車先撞擊分隔島後翻噴，再滑行至對向車道，直到撞擊2部轎車才停下。

據了解，陳男獲救時，自稱是要閃車才會失控，但附近住戶調閱監視器畫面，發現當時陳男轎車附近都沒有其他車輛靠近，根本不是閃車造成事故。