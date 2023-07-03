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高雄酒駕男自撞分隔島翻車 飛到對向撞兩輛無辜轎車
高雄30歲陳姓男子2日深夜酒後開車，行經大社區旗楠路16號前疑失控自撞中央分隔島，接著翻車至對向車道，波及路邊2部轎車，陳男幸運僅受輕傷，不願送醫，但他酒測值高達每公升0.43毫克，今被依公共危險罪送辦。
警方表示，昨深夜11時許，陳男從旗楠路東往西方向行駛，行經事故路段時，疑似往左失控，整輛車先撞擊分隔島後翻噴，再滑行至對向車道，直到撞擊2部轎車才停下。
據了解，陳男獲救時，自稱是要閃車才會失控，但附近住戶調閱監視器畫面，發現當時陳男轎車附近都沒有其他車輛靠近，根本不是閃車造成事故。
警方指出，員警到場時，陳男意識清醒，僅額頭及手部擦傷，不願送醫，呼氣酒測值高達每公升0.43毫克，自稱喝酒後僥倖想要開車回家，疑精神恍惚未注意車前狀況自撞，全案詢後依公共危險罪送辦。
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