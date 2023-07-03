快訊

太諷刺！ 涉家暴小孩的兒科醫 曾喊兒虐「我唯一支持死刑」

鐵飯碗生鏽？報考公職人數逐年降 跳出「協和號效應」是唯一出路

0056、00713、00878每月加薪一萬需各存幾張？ 她估這檔成本最低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄酒駕男自撞分隔島翻車 飛到對向撞兩輛無辜轎車

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄30歲陳姓男子2日深夜酒後開車，行經大社區旗楠路16號前疑失控自撞中央分隔島，接著翻車至對向車道，波及路邊2部轎車，陳男幸運僅受輕傷，不願送醫，但他酒測值高達每公升0.43毫克，今被依公共危險罪送辦。

警方表示，昨深夜11時許，陳男從旗楠路東往西方向行駛，行經事故路段時，疑似往左失控，整輛車先撞擊分隔島後翻噴，再滑行至對向車道，直到撞擊2部轎車才停下。

據了解，陳男獲救時，自稱是要閃車才會失控，但附近住戶調閱監視器畫面，發現當時陳男轎車附近都沒有其他車輛靠近，根本不是閃車造成事故。

警方指出，員警到場時，陳男意識清醒，僅額頭及手部擦傷，不願送醫，呼氣酒測值高達每公升0.43毫克，自稱喝酒後僥倖想要開車回家，疑精神恍惚未注意車前狀況自撞，全案詢後依公共危險罪送辦。

陳男轎車自撞分隔島後，再翻覆飛往對向車道。記者張議晨/翻攝
陳男轎車自撞分隔島後，再翻覆飛往對向車道。記者張議晨/翻攝

自撞 酒駕

延伸閱讀

苗栗台6線轎車追撞臨停物流車 2幼童送醫

影／不畏車流逆向我最強！高雄轎車國道交流道路口當自己家亂開狂違規

相關新聞

北市男酒後搭捷運卻懶得走路回家 酒駕「快到家門口」被逮

王姓男子日前晚上跟朋友飲酒聚餐，貪圖方便酒後騎車返家，行經北市羅斯福路被巡邏員警發現沒帶安全帽且騎車不穩，鳴笛攔下盤查，...

無業男子連偷3車赴台東池上訪友 警方追捕百公里落網

台中市45歲楊姓男子想東漂打工，身上欠缺旅費，竟一路從台中、台東及池上竊取三輛貨車當代步工具，台東警方從太麻里跨縣追捕至...

基隆警官酒後駕車肇事 3小時後找到人酒測值仍達1.34

基隆市警局督察科范姓股長昨晚涉嫌酒後開車，蔡男騎的機車發生碰撞，范陪同蔡男騎士就醫，留下資料後離去。警方3個多小時後找到...

高雄酒駕男自撞分隔島翻車 飛到對向撞兩輛無辜轎車

高雄30歲陳姓男子2日深夜酒後開車，行經大社區旗楠路16號前疑失控自撞中央分隔島，接著翻車至對向車道，波及路邊2部轎車，...

免費做郵票？郵局電話接到手軟 警：散布謠言也違法

暑假到來，不少家長安排親子行程或夏令營。不過卻有網友在臉書張貼「郵局工作坊」課程，表示可以讓小朋友體驗製作屬於自己獨一無...

獨／深夜到7親友住處縱火釀2傷送醫 婦人提汽油自首

台中市一名婦人今凌晨在台中和彰化兩地6、7處地點縱火，造成兩人受傷送醫，幸無生命危險。事後她提著汽油桶到霧峰警分局國光派出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦