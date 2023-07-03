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免費做郵票？郵局電話接到手軟 警：散布謠言也違法

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

湖口郵局不堪其擾，直接張貼公告。圖／翻攝自臉書「我愛湖口鄉」
湖口郵局不堪其擾，直接張貼公告。圖／翻攝自臉書「我愛湖口鄉」
暑假到來，不少家長安排親子行程或夏令營。不過卻有網友在臉書張貼「郵局工作坊」課程，表示可以讓小朋友體驗製作屬於自己獨一無二的郵票，消息一出引發網友熱烈詢問，不過新竹郵局也出面澄清，轄區各大郵局並沒有舉辦製作郵票的夏令營，請大家不要受騙。警方也提醒，散佈謠言恐會涉及社會秩序維護法，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

網友在臉書「竹北大小事」貼文指出， 7月8日至7月10日將舉辦「郵局工作訪（應為坊）」課程，3至7歲小朋友皆可報名，讓小朋友可以體驗做屬於自己和家人的郵票，都是獨一無二可收藏，時間為早上10點至下午3點，有供餐及茶水，課程費用免費，報名額滿為止，暑期只開放這一次。

消息一出引來網友熱烈詢問，新竹地區各大郵局也湧進家長詢問的電話，其中湖口郵局不堪其擾，直接張貼公告：「湖口郵局沒有舉辦7月8日至7月10日暑期做郵票之夏令營，請大家不要受騙」。

新竹郵局也聲明，新竹郵局舉辦的「親子集郵營」日期為8月12至13日，目前已額滿。網友所提的「郵局工作坊」，並非本局主辦業務。至於網友散佈錯誤訊息是否提告，新竹郵局表示暫不提告，並提醒民眾應謹慎求證。

警方則表示，最近一周沒有接獲關於郵局舉辦活動報案。警方指出，該網友訊息提到免費，如果民眾沒有財產損失，就不構成詐欺，不過恐會涉及社會秩序維護法63條1項5款「散布謠言，足以影響公共之安寧者」，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

有網友在臉書張貼「郵局工作坊」課程，但卻被證實是錯誤資訊。圖／翻攝自臉書「竹北大小事」
有網友在臉書張貼「郵局工作坊」課程，但卻被證實是錯誤資訊。圖／翻攝自臉書「竹北大小事」

郵局 新竹 假消息

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